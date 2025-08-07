Tránsito con cortes y desvíos en inmediaciones de la Plaza Cagancha por acto de la FUS

El tránsito vehicular está cortado en Colonia esquina Paraguay, en el Centro de Montevideo, con motivo de un acto y movilización de la Federación Uruguaya de Salud (FUS).

Los trabajadores que adherían a la movilización, se concentraron en el Obelisco a las 9:30 y marcharon más tarde hacia el Ministerio de Economía.

Seguí leyendo Juez declaró el concurso necesario de la herencia de Gustavo Basso y designa un síndico para que la administre

Además hay otro corte de tránsito en Yaguarón entre Paysandú y Cerro Largo, informó la Intendencia de Montevideo.

La FUS realiza un paro en las mutualistas este jueves, en rechazo a las pautas salariales marcadas por el gobierno. La propuesta es que los criterios sean “similares a los históricos: inflación futura con correctivo en más al cabo de los 12 meses, y crecimiento real si la economía experimenta una trayectoria de crecimiento”, señaló.