INAU a comisión por Presupuesto: senadores coinciden en una realidad "muy conmovedora" y "una situación compleja"

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado recibió este miércoles a autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU ) para discutir sobre la asignación de recursos para el quinquenio.

La senadora del Frente Amplio, Blanca Rodríguez, indicó que acompañará el presupuesto planteado por el Poder Ejecutivo y que fue acompañado por la Presidencia de INAU. Calificó la presentación de la presidenta del instituto, Claudia Romero, como "muy clara" en cuanto a los objetivos y al destino de los recursos, y como "muy conmovedora" la realidad que viven niños y adolescentes en el país.

Rodríguez también se refirió a la realidad de la infancia y la adolescencia con la que se encontraron las actuales autoridades y afirmó que "esta administación del INAU tiene el objetivo de desinstitucionalizar niños de 0 a 3 años". Además, tender al acogimiento familiar "para que no haya niños en hogares de residencia de 24 horas". Actualmente, son unos 3.800 niños y adolescentes en esa condición.

Seguí leyendo "Hay algunos rubros muy importantes que siguen en cero", afirmó el rector de Udelar sobre el presupuesto

Otro énfasis de la presentación de Romero a los legisladores estuvo en la preocupación por la formación de los funcionarios del instituto y que puedan acceder a una mayor capacitación. En ese sentido, los cuidadores podrán acceder a una carrera universitaria. "Hizo mucho hincapié en cuidar a los que cuidan", destacó Rodríguez.

En tanto, el senador del Partido Colorado, Robert Silva, aseguró que "existen muchos desafíos" a atender y habló de "una situación compleja". Recordó la priorización realizada por el gobierno anterior al destinar 50 millones de dólares adicionales a la infancia y la aprobación de una ley de protección, presentada por la entonces diputada del Frente, hoy ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

Valoró positivamente las propuestas de continuar pero las consideró insuficientes. Silva indicó que INAU no presentó proyecto de presupuesto propio y adhirió al mensaje del Poder Ejecutivo.