Imputaron a una pareja por el robo a un local de cobranzas y cambio; la mujer era empleada del lugar

Una pareja fue imputada por el robo a un local de cobranzas y una casa de cambios en 21 de Setiembre y Roque Graseras en Punta Carretas .

El 23 de diciembre, al cierre del local, cuando pasaban apenas unos minutos de las 21 horas, llegaron tres delincuentes en un auto blanco, dos se bajaron, rociaron el lugar con combustible e ingresaron a robar.

En el lugar, había dos empeladas del local de cobranzas y una empelada del cambio. Las empleadas del local de cobranzas pudieron tocar el botón de pánico y se encerraron en una pieza de seguridad y cerraron la bóveda.

La otra empleada, del cambio, una mujer de 22 años no se escondió, lo que levantó sospechas de los investigadores de Hechos Complejos de la Policía Nacional. Las sospechas se convirtieron en el foco de la investigación de los detectives que lograron determinar que la mujer estaba implicada en la rapiña.

Los delincuentes lograron robar 70.000 dólares, cerca de 200.000 pesos uruguayos y dinero en otras monedas extranjeras. Huyeron en el auto blanco que apareció prendido fuego en la zona de Parque Guaraní, casualmente un lugar cercano donde vivía la empleada del cambio.

Según indicaron fuentes del caso a Subrayado, el auto utilizado fue robado el 6 de diciembre y en él se ve circular a la pareja de la empleada, un hombre de 30 años. De hecho, se lo ve salir de la casa de la mujer en ese auto robado.

En el marco de la investigación, los policías de Hechos Complejos realizaron allanamientos el viernes y detuvieron a la mujer de 22 años y a su pareja de 30. Ambos fueron imputados en las últimas horas por rapiña especialmente agravada. Él como autor y la empleada del cambio como coautora. Ambos fueron enviados a prisión preventiva a la espera del juicio.