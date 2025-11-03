Una abogada y una auxiliar de servicio que cumplía funciones a través de una empresa tercerizada en el Hospital de Artigas fueron imputadas por la apropiación de bebés. Las mujeres fueron imputadas por un delito de apropiación de niños, niñas y adolescentes para la adopción.
Imputaron a una abogada y una auxiliar de servicio por apropiación de bebés en Artigas
El caso había sido denunciado por trabajadoras sociales de INAU que le hacían un seguimiento a una embarazada. Dos enfermeras ya fueron condenadas por estos hechos.
A fines de mayo, trabajadoras sociales de INAU detectaron que una mujer embarazada a la que le realizaban el seguimiento una enfermera le había propuesto una retribución económica a cambio de su hijo cuando naciera.
El 14 de octubre, una enfermera que trabajaba en un centro de salud de ASSE y otra, de nacionalidad brasileña, que se desempeñaba en una mutualista de Artigas, fueron condenadas en un juicio abreviado. La brasileña a una pena de 23 meses de libertad a prueba con arresto domiciliario nocturno por tres meses y realizar tareas comunitarias por seis meses. En tanto, la uruguaya deberá cumplir 4 meses de libertad a prueba. Ambas con tobillera electrónica.
La investigación avanzó y ahora fue imputada una abogada, hija de la enfermera uruguaya, al igual que la auxiliar de servicio de 60 años. Deberán cumplir 90 días de medida cautelar de fijación de domicilio y prohibición de acercamiento a las víctimas.
