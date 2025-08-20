Imputaron a un hombre que mató a otro de un disparo en el pecho tras discusión en la vía pública

Un hombre fue imputado por el homicidio de otro por un disparo en Salto . Va a prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación.

El caso ocurrió el jueves pasado, 14 de agosto, en el barrio Salto Nuevo. Ese día, el homicida, que tenía desavenencias con la víctima, llegó hasta la casa de esta y tras una discusión, le disparó en la vía pública. La herida fue en el pecho.

La victima cayó al suelo frente a sus vecinos, siendo trasladada de urgencia al Hospital de Salto. Una vez allí falleció a los pocos minutos, producto de las heridas recibidas.

El hombre sospechoso del crimen tiene dos antecedentes penales. Fue detenido en las últimas horas e imputado por un delito de homicidio en concurso con otros dos delitos.

El fiscal que lleva el caso es Augusto Martincorena de Salto.