Imputaron por intento de asesinato a Trump al hombre que disparó en cena con periodistas

El hombre acusado del tiroteo en una cena de medios a la que asistió el presidente estadounidense, Donald Trump, fue imputado este lunes en un tribunal bajo cargos de intentar asesinar al mandatario y por dos delitos relacionados con armas de fuego.

Cole Allen, de 31 años, enfrenta una condena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar a Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado en Washington.

Allen no se declaró culpable ni inocente en la audiencia en una corte federal en la capital de Estados Unidos. Permanecerá detenido a la espera de su próxima comparecencia ante la corte.

Seguí leyendo ¿Hubo fallas de seguridad? Detalles del tiroteo en la cena de Donald Trump con periodistas

La fiscalía dijo que Allen llevaba una escopeta, una pistola semiautomática y tres cuchillos cuando intentó vulnerar la seguridad del hotel Hilton, donde se realizaba la cena. Tras un breve intercambio de disparos con los agentes, fue detenido en el lugar. Cole nunca se acercó a Trump o a otros invitados que atendían el evento en el hotel.

Trump publicó fotos del hombre esposado en la alfombra del hotel, sin camisa y tendido boca abajo.

La Casa Blanca culpó el lunes al "culto al odio de la izquierda" por el tiroteo y acusó a políticos demócratas que han acusado a Trump de intentar amasar poderes autoritarios.

"Mundo loco"

Trump fue evacuado a toda prisa del lugar por agentes del Servicio Secreto. Imágenes de las cámaras de vigilancia muestran al hombre armado tratando de correr a toda velocidad más allá de un control de seguridad un piso arriba de la sala donde se celebraba la gala.

En una entrevista en el programa "60 Minutes" de CBS, le preguntaron a Trump si temió que hubiera víctimas mientras se desarrollaba la escena. "No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco", dijo Trump.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, declaró el domingo a CBS que según la investigación preliminar el sospechoso "apuntaba a miembros de la administración".

Sin aportar detalles, Trump indicó que el sospechoso había escrito un manifiesto "anticristiano".

El New York Post informó que el sospechoso escribió en un mensaje que compartió con su familia poco antes del ataque, que sus objetivos serían "priorizados de mayor a menor rango".

En la cena de gala se encontraban Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, varios miembros del gabinete y destacados legisladores, además de cientos de invitados.

Trump dijo en una conferencia de prensa improvisada a última hora de la noche en la Casa Blanca que al principio pensó que el ruido era una bandeja que se caía, antes de darse cuenta de que se trataba de disparos.

"Parece que creen que actuó como un lobo solitario, y yo también lo siento así", dijo el presidente.

Un agente recibió un disparo a corta distancia en su chaleco antibalas y parecía no haber resultado gravemente herido.

Trump fue objeto de un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania, en 2024. Un hombre armado efectuó varios disparos con los que mató a un asistente e hirió levemente al presidente en la oreja.

Meses más tarde, arrestaron a otro hombre después de que un agente del Servicio Secreto viera el cañón de un rifle asomando entre los arbustos del perímetro del campo de golf de West Palm Beach, donde estaba Trump.