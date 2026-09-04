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Prisión preventiva

Imputaron por homicidio al brasileño que apuñaló y mató a una mujer en Ciudad Vieja

El hombre cumplirá prisión preventiva hasta el 2 de enero mientras continúa la investigación por el crimen.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

La Justicia imputó por un delito de homicidio al ciudadano brasileño de 30 años que apuñaló y mató a una mujer de 34 años en Ciudad Vieja. El hombre cumplirá prisión preventiva hasta el 2 de enero, mientras Fiscalía continúa con la investigación para ir a un eventual juicio.

La mujer murió a las 21:00 de este miércoles en el hospital Maciel, luego de haber sido ingresada durante la madrugada con una herida de arma blanca en el pecho.

Foto: Subrayado.
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Una mujer fue asesinada en Ciudad Vieja: detuvieron a un brasileño e investigan si fue tras intento de rapiña

Según esta hipótesis, un grupo de personas que vive en la calle habría intentado rapiñarlo y, durante el forcejeo, el hombre le quitó el arma blanca a uno de los integrantes del grupo y apuñaló a la mujer.

La Policía busca establecer, mediante el análisis de cámaras de seguridad y testimonios, si el intento de rapiña ocurrió y cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo el ataque.

El hombre, que vive en Uruguay y no tiene antecedentes penales, había quedado detenido como sospechoso. La mujer tampoco tenía antecedentes.

La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

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