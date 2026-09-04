Imputaron por homicidio al brasileño que apuñaló y mató a una mujer en Ciudad Vieja

La Justicia imputó por un delito de homicidio al ciudadano brasileño de 30 años que apuñaló y mató a una mujer de 34 años en Ciudad Vieja. El hombre cumplirá prisión preventiva hasta el 2 de enero, mientras Fiscalía continúa con la investigación para ir a un eventual juicio.

La mujer murió a las 21:00 de este miércoles en el hospital Maciel, luego de haber sido ingresada durante la madrugada con una herida de arma blanca en el pecho.

El crimen ocurrió sobre las 4:00 de ese día en la calle Treinta y Tres y Buenos Aires. De acuerdo con las primeras informaciones recabadas por la Policía, los efectivos investigan si el brasileño fue víctima de un intento de rapiña .

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Según esta hipótesis, un grupo de personas que vive en la calle habría intentado rapiñarlo y, durante el forcejeo, el hombre le quitó el arma blanca a uno de los integrantes del grupo y apuñaló a la mujer.

La Policía busca establecer, mediante el análisis de cámaras de seguridad y testimonios, si el intento de rapiña ocurrió y cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo el ataque.

El hombre, que vive en Uruguay y no tiene antecedentes penales, había quedado detenido como sospechoso. La mujer tampoco tenía antecedentes.

La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.