Polémica por reducción de pena a anestesista: "Estamos revisando todo el proceso; es una situación muy triste", dijo Lustemberg

La ministra de Salud Pública defendió la resolución promovida por el ministerio que bajaba la pena de una anestesista que había practicado mala praxis a una paciente resultando en su muerte.

En su visita a la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la jerarca dijo que las decisiones que debe tomar a diario deben estar basadas en la evidencia, en las normas jurídicas, pero con una alta sensibilidad.

"Es una situación muy triste que involucra a una familia, a una mamá y a otra familia también, entonces nosotros tomamos la decisión que entendimos y había cosas que dijimos bajo reserva porque estaba el proceso en el ámbito del TCA y de otros ámbitos, entendimos eso. No hay nada que genere más que el dolor que tienen estas familias", manifestó.

Y agregó: "Nosotros estamos revisando todo el proceso y evaluando cada una de las decisiones que tomamos (...) es una situación muy triste, desgraciada que en lo personal me ha afectado muchísimo".

Por su parte, el exsubsecretario de Salud y actual diputado del Partido Nacional, José Luis Satdjian, criticó la resolución adoptada por la ministra y anunció que volverá a ser llamada al Parlamento para seguir explicando este caso.

"Cada vez que la ministra trata de explicar este tema quedan más dudas sobre el asunto, sobre el fondo de por qué pidió la ministra bajar la sanción de 5 a 3 años para el caso de una mala praxis confesa y con una persona fallecida", señaló.

Satdjian sostuvo que Lustemberg no se da cuenta que tiene que ser clara y que los argumentos que da no son concretos.

"Cuando habla de gradualidad de la pena, hay ordenanzas firmadas por la ministra donde por casos menores donde no hay fallecimiento por caso de mala praxis, donde no deriva en el fallecimiento de la persona, la ministra le da 5 años de inhabilitación a un profesional y acá estamos hablando que hubo un fallecimiento y baja la pena de 5 a 3 años", sentenció.

SATDJIAN RESPUESTA

El caso

El Ministerio de Salud Pública, en febrero del 2025, inhabilitó por 5 años a la médica anestesista que intervino en la operación de una mujer, que quedó en estado casi vegetativa hasta su muerte.

La paciente, pediatra de 41 años, tenía una operación programada de vesícula, pero sufrió un paro en ese proceso. Tras esto estuvo 10 meses en estado casi vegetativo y murió en agosto de 2024.

"Tomamos una recomendación de la Comisión Nacional de Salud Pública y el Ministerio fue el que ejecutó esa recomendación de la prohibición por parte del especialista", dijo en ese momento el subsecretario de la cartera, José Luis Satdjian.

Según el MSP, recibió una atención negligente y una conducta imprudente y temeraria por parte de la profesional.

La anestesista fue dada de baja este año de las Fuerzas Armadas, según consignó La Pecera, y condenada "como autora penalmente responsable de un delito de homicidio culpable” a 8 meses de arresto domiciliario nocturno; no podrá "ocupar cargos en el ejercicio de la profesión médica, así como cualquier cargo que implique asistencia en el área de la salud por el plazo de la pena”.