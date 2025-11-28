RECIBÍ EL NEWSLETTER
VILLA DON BOSCO

Imputaron al delincuente que mató a un guardia de seguridad en rapiña a una obra a fines de agosto

Fue el 30 de agosto en Camicachi y Orestes Acquarone, Villa Don Bosco. La víctima había sido baleada en el abdomen y falleció semanas después de estar internada. La Policía logró vincularlo con el hecho.

homicidio-villa-don-bosco.jpg

Un hombre con cuatro antecedentes penales fue imputado por el homicidio de un guardia de seguridad de 47 años, que murió el 21 de setiembre tras ser baleado a fines de agosto durante una rapiña.

El hecho ocurrió el 30 de agosto en Camicachi y Orestes Acquarone en Villa Don Bosco. Dos guardias de seguridad estaban trabajando en una casa en construcción en la zona cuando, pasados algunos minutos de las 8 de la mañana, un delincuente ingresó al lugar armado y le robó el celular y las pertenencias de los dos guardias. Los hizo arrodillarse y les preguntó a qué hora llegaba el relevo.

El relevo justo estaba llegando. Darío Vera de 47 años estaba entrando a trabajar para cuidar la obra. Llegó al lugar en su moto tipo pollerita color negra y fue interceptado por el delincuente que, armado, lo amenazó y le robó la moto. Según la investigación, la víctima salió detrás del delincuente y este al verlo le disparó y huyó. Darío cayó herido y fue trasladado a un centro de salud.

dos jovenes heridos tras atacarse con cuchillos en fiesta de fin de cursos de escuela agraria de salto
Seguí leyendo

Dos jóvenes heridos tras atacarse con cuchillos en fiesta de fin de cursos de escuela agraria de Salto

Tras varias semanas internado, el hombre murió debido a la gravedad de las heridas sufridas por un balazo en el abdomen.

La Policía identificó al autor de los disparos y logró los elementos para imputarlo por el homicidio. Ya estaba en prisión por hurto.

A pedido de la fiscal de Homicidios de 2º turno, Mirta Morales, el delincuente fue imputado por un delito de homicidio muy especialmente agravado y se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva hasta el 13 de mayo de 2026.

Temas de la nota

Lo más visto

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
FISCALÍA

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
DATOS OFICIALES DE LA IMM

Más de 1.000 multas por exceso de velocidad en los primeros tres días del nuevo radar en rambla de Punta Gorda
ESTE JUEVES

Murió el motociclista que fue embestido por una camioneta en Conciliación; familiares reclaman justicia
PRIMERO DEL PAÍS

Inauguraron el primer tótem 911 en plaza Matriz; Interior prevé la instalación de más puestos en la capital
Escuela n.° 100

Escuela en el estadio Centenario cerrará por el show de Shakira y alumnos deberán retirar viandas

Te puede interesar

Incautan unos 300 kilos de droga en una camioneta en Paysandú; hay dos detenidos
OPERATIVO DE DGRTID

Incautan unos 300 kilos de droga en una camioneta en Paysandú; hay dos detenidos
Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
FISCALÍA

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
Casi 900 policías movilizará el Ministerio del Interior para el clásico del domingo en el Parque Central video
OPERATIVO DE SEGURIDAD

Casi 900 policías movilizará el Ministerio del Interior para el clásico del domingo en el Parque Central

Dejá tu comentario