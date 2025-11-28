Un hombre con cuatro antecedentes penales fue imputado por el homicidio de un guardia de seguridad de 47 años, que murió el 21 de setiembre tras ser baleado a fines de agosto durante una rapiña.
Imputaron al delincuente que mató a un guardia de seguridad en rapiña a una obra a fines de agosto
Fue el 30 de agosto en Camicachi y Orestes Acquarone, Villa Don Bosco. La víctima había sido baleada en el abdomen y falleció semanas después de estar internada. La Policía logró vincularlo con el hecho.
El hecho ocurrió el 30 de agosto en Camicachi y Orestes Acquarone en Villa Don Bosco. Dos guardias de seguridad estaban trabajando en una casa en construcción en la zona cuando, pasados algunos minutos de las 8 de la mañana, un delincuente ingresó al lugar armado y le robó el celular y las pertenencias de los dos guardias. Los hizo arrodillarse y les preguntó a qué hora llegaba el relevo.
El relevo justo estaba llegando. Darío Vera de 47 años estaba entrando a trabajar para cuidar la obra. Llegó al lugar en su moto tipo pollerita color negra y fue interceptado por el delincuente que, armado, lo amenazó y le robó la moto. Según la investigación, la víctima salió detrás del delincuente y este al verlo le disparó y huyó. Darío cayó herido y fue trasladado a un centro de salud.
Dos jóvenes heridos tras atacarse con cuchillos en fiesta de fin de cursos de escuela agraria de Salto
Tras varias semanas internado, el hombre murió debido a la gravedad de las heridas sufridas por un balazo en el abdomen.
La Policía identificó al autor de los disparos y logró los elementos para imputarlo por el homicidio. Ya estaba en prisión por hurto.
A pedido de la fiscal de Homicidios de 2º turno, Mirta Morales, el delincuente fue imputado por un delito de homicidio muy especialmente agravado y se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva hasta el 13 de mayo de 2026.
Dejá tu comentario