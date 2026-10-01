Imputan a escribana vinculada a la venta de terrenos en Punta Negra con documentación falsa

El caso de la venta de terrenos en el balneario Punta Negra de Maldonado con documentación falsa sigue adelante y en las últimas horas una escribana fue imputada por su vinculación con las maniobras de estafa.

Dos personas ya fueron imputadas y otras dos condenadas por su participación en la organización delictiva, entre ellas el propietario de la inmobiliaria que vendía los terrenos, que fue detenido la semana pasada junto a su esposa en el aeropuerto de Carrasco cuando volvían de Brasil.

En las últimas horas la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera imputó a una escribana involucrada en estas maniobras.

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Para la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos a cargo de Sandra Fleitas, la escribana integró una organización dedicada a la venta de terrenos con documentos apócrifos.

De acuerdo a la investigación, la maniobra ilícita detectaba padrones de propietarios fallecidos, o que fueran terrenos que no tuvieran un seguimiento constante.

Los poderes de propiedad eran adulterados y los implicados simulaban documentos de compraventas para finalmente hacer la transacción.

Según la Fiscalía, la escribana imputada participaba en esas compras ficticias para darle una apariencia de legalidad.

Como parte de la investigación, se inició un proceso contra la notaria por los delitos de asociación para delinquir, falsificación ideológica por un funcionario público y estafa en calidad de coautora.

La escribana deberá cumplir con medidas cautelares por 180 días. Consisten en fijar domicilio, presentarse a la seccional policial una vez por semana, prohibición de salir del territorio nacional, retención de documentos de viaje y prohibición de comunicación con otros involucrados en la causa.