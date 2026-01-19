Imputado por lesiones graves conductor que alcoholizado chocó a seis personas en una parada; investigan si corría picadas

Imputaron por un delito lesiones graves y seis delitos de lesiones personales al conductor que, en estado de ebriedad, atropelló a seis personas en una parada de ómnibus en Toledo, Canelones.

El fiscal del caso, Luis Álvez, dijo que solicitaron arresto domiciliario total con tobillera electrónica, pero parte de las víctimas "prefirieron, concordando con la defensa del imputado, que fuera un arresto parcial nocturno para que pueda seguir trabajando y eventualmente cubrir los gastos de las lesiones y gastos médicos que están teniendo las víctimas".

Señaló que está confirmado que manejaba alcoholizado, pero que se estudia todavía si corría picadas. "Se están recabando nuevos videos en la zona para poder ir avanzando en la investigación y concluir si efectivamente venía jugando picadas", sostuvo Álvez.

"Había otro vehículo delante de él que iba más o menos a la misma velocidad, lo que no pudimos determinar es si venían jugando picadas ya que no hubo adelantamientos ni maniobras entre ellos", agregó. En caso de confirmarse, se podría evaluar cambiar la carátula a tentativa de homicidio a título de dolo eventual.

El hombre que revistió de mayor gravedad está internado en el Hospital Militar, con fracturas en miembros inferiores.

El conductor iba con dos acompañantes. En la zona hay muchas cámaras y la velocidad permitida es de unos 60 km/h, y el conductor que causó el siniestro circulaba entre 90 y 120 km /h.

EL HECHO.

El siniestro ocurrió en la noche del sábado. En consecuencia, hubo seis heridos “con diversos cuadros de gravedad”, informó la policía local. Fueron trasladados a centros médicos de la zona y de Montevideo.

El conductor resultó ser un hombre de 37 años. Su examen de alcoholemia fue positivo en 1,96, señala la información policial oficial. Fue arrestado y está a disposición de las autoridades. La Policía Científica hizo un relevamiento en la escena para recabar evidencia, que será entregada a la Fiscalía que asumió la investigación. El lugar del accidente fue el kilómetro 23 de la ruta 6, en la intersección con la ruta 85.