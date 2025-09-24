Impresionante hundimiento de la calle frente a un hospital en Bangkok

En Bangkok , la capital de Tailandia, se produjo un gran hundimiento en una calle que dejó con peligro de derrumbe a varios edificios linderos, entre ellos un hospital.

El hundimiento se produjo este miércoles de mañana, dejando un agujero de decenas de metros de profundidad frente a un importante hospital, lo que obligó a evacuar a las personas que se encontraban en las inmediaciones.

El director del departamento de prevención de desastres de Bangkok indicó que el hecho probablemente estaba relacionado con las recientes lluvias torrenciales.

El funcionario dijo además que parte del suelo cayó sobre una estación de metro en construcción.

El túnel forma parte de un servicio subterráneo que está construyendo la autoridad estatal de transporte rápido, que ahora investigaría la causa del derrumbe.