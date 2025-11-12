RECIBÍ EL NEWSLETTER
REPÚBLICA DE MÉXICO Y 6 DE ABRIL

IMM trabaja para instalar nuevo radar en rambla de Punta Gorda que comenzará a fiscalizar a fin de mes

El dispositivo está ubicado en República de México y 6 de Abril, donde en esa curva peligrosa se registraron dos siniestros de tránsito fatales en los últimos meses.

radar-rambla-mexico-punta-gorda

La Intendencia de Montevideo (IMM) trabaja en la instalación del nuevo radar ubicado en la rambla, en Punta Gorda, que comenzará a fiscalizar a fin de mes. Esto a raíz de varios siniestros fatales en la zona.

Por el momento, está colocada la caja, la cámara y la columna. Para la próxima semana, se completa la instalación, luego se homologa y allí comienza a funcionar, con el objetivo del inicio de fiscalización para fines de noviembre. Así ha sido el transitar de la comuna capitalina y que había sido anunciado semanas atrás por el intendente Mario Bergara.

El radar está ubicado en rambla República de México y calle 6 de Abril, próximo al Sofitel y el límite de velocidad será de 60 kilómetros por hora. Mientras tanto, la Intendencia de Montevideo prevé para mayo de 2026 comenzar las obras de corrección de la curva.

prohibido estacionar: los puntos y horarios marcados por la imm en los que comenzo a poner multas
Seguí leyendo

Prohibido estacionar: los puntos y horarios marcados por la IMM en los que comenzó a poner multas

Esto se da a raíz de los últimos siniestros de tránsito que se han dado puntualmente en la zona. El último siniestro fatal tuvo lugar el jueves 19 de setiembre, en la rambla República de México y José Cuneo Perinetti. Dos personas murieron y otras dos resultaron lesionadas.

El 20 de agosto, en ese mismo punto, una mujer falleció a raíz de un accidente de tránsito. Vecinos han manifestado en reiteradas ocasiones que cada vez que llueve se dan accidentes de tránsito en esa zona y por eso la actuación de la Dirección de Movilidad de la Intendencia que en las próximas semanas anunciará su funcionamiento.

Temas de la nota

Lo más visto

Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave
FLOR DE MAROÑAS

Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave
LA VÍCTIMA ESTÁ GRAVE

Un hombre apuñaló a otro en Tres Cruces, que pidió ayuda a comercios de la zona; lo investigan como rapiña
MONTEVIDEO

Una mujer fue víctima de violación por uno de los delincuentes que la rapiñó en Toledo Chico; está internada
EN TORRE EJECUTIVA

Orsi analizó discurso del presidente de B'nai B'rith que generó malestar en el gobierno
MONTEVIDEO

Cerro: hombre de 83 años y su nieto de 20 heridos por una pelea entre ambos, "por problemas de adicción"

Te puede interesar

Anunciaron obras de saneamiento en Atlántida y la construcción del Hospital de la Costa en esa ciudad balneario video
NUEVAS OBRAS EN CANELONES

Anunciaron obras de saneamiento en Atlántida y la construcción del Hospital de la Costa en esa ciudad balneario
IMM trabaja para instalar nuevo radar en rambla de Punta Gorda que comenzará a fiscalizar a fin de mes video
REPÚBLICA DE MÉXICO Y 6 DE ABRIL

IMM trabaja para instalar nuevo radar en rambla de Punta Gorda que comenzará a fiscalizar a fin de mes
MSP informó del hallazgo de un murciélago con el virus de la rabia en inmediaciones del Instituto de Higiene
OPERATIVO SANITARIO EN LA ZONA

MSP informó del hallazgo de un murciélago con el virus de la rabia en inmediaciones del Instituto de Higiene

Dejá tu comentario