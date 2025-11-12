IMM trabaja para instalar nuevo radar en rambla de Punta Gorda que comenzará a fiscalizar a fin de mes

La Intendencia de Montevideo ( IMM ) trabaja en la instalación del nuevo radar ubicado en la rambla , en Punta Gorda , que comenzará a fiscalizar a fin de mes. Esto a raíz de varios siniestros fatales en la zona.

Por el momento, está colocada la caja, la cámara y la columna. Para la próxima semana, se completa la instalación, luego se homologa y allí comienza a funcionar, con el objetivo del inicio de fiscalización para fines de noviembre. Así ha sido el transitar de la comuna capitalina y que había sido anunciado semanas atrás por el intendente Mario Bergara.

El radar está ubicado en rambla República de México y calle 6 de Abril, próximo al Sofitel y el límite de velocidad será de 60 kilómetros por hora. Mientras tanto, la Intendencia de Montevideo prevé para mayo de 2026 comenzar las obras de corrección de la curva.

Esto se da a raíz de los últimos siniestros de tránsito que se han dado puntualmente en la zona. El último siniestro fatal tuvo lugar el jueves 19 de setiembre, en la rambla República de México y José Cuneo Perinetti. Dos personas murieron y otras dos resultaron lesionadas.

El 20 de agosto, en ese mismo punto, una mujer falleció a raíz de un accidente de tránsito. Vecinos han manifestado en reiteradas ocasiones que cada vez que llueve se dan accidentes de tránsito en esa zona y por eso la actuación de la Dirección de Movilidad de la Intendencia que en las próximas semanas anunciará su funcionamiento.