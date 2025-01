IMM informó que bajaron reclamos por residuos en 2024; la recolección se normaliza el fin de semana tras Año Nuevo

Tras el feriado de Año Nuevo no hay grandes retrasos en la recolección de residuos . La situación será totalmente normal para el fin de semana, aseguró el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Guillermo Moncecchi.

“Como nosotros llegamos muy bien al 31, hoy no hay un gran retraso, más que el que corresponde de un día sin recolección. En Navidad recuperamos completamente la situación porque el 25 no tuvimos recolección y teníamos que recuperar para el 31. Aspiramos que de acá al fin de semana, esté completamente normalizado”, dijo. “Mientras se cubre con zona limpia, con motocarro, para que no haya ningún problema en el medio”, agregó. Dijo que durante el feriado de reyes la recolección será normal.