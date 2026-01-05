IMM fiscaliza uso de aire acondicionado en ómnibus urbanos, desde diciembre y hasta febrero

La Intendencia de Montevideo ( IMM ) informó que fiscalizarán el uso de aire acondicionado en los ómnibus urbanos que tengan este equipamiento.

El uso es obligatorio desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero, en el horario de las 9 a las 19:00 horas. Cuando el aire está encendido, las ventanas y escotillas deben permanecer cerradas.

"Para las unidades que cumplen servicios cuyo horario termina antes de las 18 horas, el encendido del aire acondicionado es obligatorio desde las 9 horas. En el caso de los coches eléctricos, si por razones de autonomía hubiera que restringir la duración del encendido, esto debe ser comunicado a la División Transporte", indica la Intendencia en su comunicado. "Antes y después del horario dispuesto por la IM, su encendido queda a criterio de los responsables de cada unidad", agrega.

En caso de no cumplimiento, se puede denunciar la situación por Whatsapp, al 099019500 o ante el 19505050. También en las redes sociales:@mvdtransporte en X, @movilidadIM en Instagram y Montevideo Movilidad en Facebook.

De acuerdo a la comuna, son 560 las unidades con aire. "A la fecha, la IM otorga dos subsidios a las empresas del transporte colectivo urbano en relación al aire acondicionado: uno para la compra del equipo y otro por el mayor consumo energético derivado de tener el equipo encendido entre diciembre y febrero. En 2025, dichos subsidios ascendieron a 12 millones de pesos".