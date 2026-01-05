La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que fiscalizarán el uso de aire acondicionado en los ómnibus urbanos que tengan este equipamiento.
IMM fiscaliza uso de aire acondicionado en ómnibus urbanos, desde diciembre y hasta febrero
La comuna informó que las empresas de transporte reciben subsidios para el uso del aire acondicionado en verano.
El uso es obligatorio desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero, en el horario de las 9 a las 19:00 horas. Cuando el aire está encendido, las ventanas y escotillas deben permanecer cerradas.
"Para las unidades que cumplen servicios cuyo horario termina antes de las 18 horas, el encendido del aire acondicionado es obligatorio desde las 9 horas. En el caso de los coches eléctricos, si por razones de autonomía hubiera que restringir la duración del encendido, esto debe ser comunicado a la División Transporte", indica la Intendencia en su comunicado. "Antes y después del horario dispuesto por la IM, su encendido queda a criterio de los responsables de cada unidad", agrega.
En caso de no cumplimiento, se puede denunciar la situación por Whatsapp, al 099019500 o ante el 19505050. También en las redes sociales:@mvdtransporte en X, @movilidadIM en Instagram y Montevideo Movilidad en Facebook.
De acuerdo a la comuna, son 560 las unidades con aire. "A la fecha, la IM otorga dos subsidios a las empresas del transporte colectivo urbano en relación al aire acondicionado: uno para la compra del equipo y otro por el mayor consumo energético derivado de tener el equipo encendido entre diciembre y febrero. En 2025, dichos subsidios ascendieron a 12 millones de pesos".
