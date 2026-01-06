RECIBÍ EL NEWSLETTER
AUMENTO EN DEMANDA DE TRÁMITES

IMM dispuso prórroga por 90 días de libretas de conducir con vencimiento entre noviembre de 2025 y marzo de 2026

La resolución abarca los permisos de las categorías B, C, D, E, F, H y G3 y se adoptó por "un aumento importante en la demanda de trámites vinculados a permisos de conducir".

tránsito-libreta-puntos

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, dispuso la prórroga por 90 días del vencimiento de las libretas de conducir de las categorías B, C, D, E, F, H y G3, con fecha de vigencia entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

La resolución, firmada por Bergara y por la secretaria general de la Intendencia, Viviana Repetto, establece la comunicación de la decisión al Congreso de Intendentes, a todas las Intendencias, a los cuerpos de Policía de Tránsito y Policía Caminera, al Banco de Seguros del Estado, a la Asociación de Aseguradoras Privadas, a la División Tránsito y al Servicio Contralor de Conductores.

La prórroga excepcional de la vigencia de los permisos de conducir fue considerada como oportuna por el director general del Departamento de Movilidad, Germán Benítez, teniendo en cuenta "que se ha registrado un aumento importante en la demanda de trámites vinculados a permisos de conducir, en particular de carácter profesional, lo cual ha impactado en los plazos habituales de atención del Servicio Contralor de Conductores en el último trimestre de 2025".

Foto: Subrayado. Rambla de Punta del Este.
Seguí leyendo

Cortes de tránsito en Punta del Este y Maldonado este miércoles por la Corrida de San Fernando

Además, se consideró que la normativa vigente prohíbe expresamente la conducción de vehículos de tracción mecánica sin el permiso de conducir vigente.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PROTAGONISTAS

Vecina de Paso Molino convirtió un basural en una placita en la que el barrio se encuentra: la historia
EN MONTEVIDEO

IMM fiscaliza uso de aire acondicionado en ómnibus urbanos, desde diciembre y hasta febrero
AUSENTE DESDE EL 1° EN LAS PIEDRAS

"Mi hijo no pudo haber desaparecido así como si nada": familiares buscan a Jonathan Flores, de 30 años
MTOP

Instalan cinco nuevos radares en rutas nacionales; comenzarán a fiscalizar el 1 de febrero
HOMICIDIO EN NUEVO ELLAURI

Iba del almacén a su casa cuando lo atacaron a balazos, fue trasladado a una policlínica pero no sobrevivió

Te puede interesar

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Bomberos trabaja en incendio en Malvín Norte. video
montevideo

Bomberos combatió incendio de campo en Malvín Norte, mientras vecinos pidieron a la IMM que limpie el lugar
Maroñas 2025: El Kodigo ganó el Ramírez del año pasado. Foto: FocoUy video
HOY, DÍA DE REYES

Todo pronto en Maroñas para el Gran Premio Ramírez que se corre esta noche
IMM dispuso prórroga por 90 días de libretas de conducir con vencimiento entre noviembre de 2025 y marzo de 2026
AUMENTO EN DEMANDA DE TRÁMITES

IMM dispuso prórroga por 90 días de libretas de conducir con vencimiento entre noviembre de 2025 y marzo de 2026

Dejá tu comentario