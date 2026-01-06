IMM dispuso prórroga por 90 días de libretas de conducir con vencimiento entre noviembre de 2025 y marzo de 2026

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, dispuso la prórroga por 90 días del vencimiento de las libretas de conducir de las categorías B, C, D, E, F, H y G3, con fecha de vigencia entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

La resolución, firmada por Bergara y por la secretaria general de la Intendencia, Viviana Repetto, establece la comunicación de la decisión al Congreso de Intendentes, a todas las Intendencias, a los cuerpos de Policía de Tránsito y Policía Caminera, al Banco de Seguros del Estado, a la Asociación de Aseguradoras Privadas, a la División Tránsito y al Servicio Contralor de Conductores.

La prórroga excepcional de la vigencia de los permisos de conducir fue considerada como oportuna por el director general del Departamento de Movilidad, Germán Benítez, teniendo en cuenta "que se ha registrado un aumento importante en la demanda de trámites vinculados a permisos de conducir, en particular de carácter profesional, lo cual ha impactado en los plazos habituales de atención del Servicio Contralor de Conductores en el último trimestre de 2025".

Además, se consideró que la normativa vigente prohíbe expresamente la conducción de vehículos de tracción mecánica sin el permiso de conducir vigente.

Temas de la nota Libretas de conducir