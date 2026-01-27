RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRANSPORTE EN MONTEVIDEO

IMM aplica unas 160 multas diarias en carril Solo Bus: "Es un número razonable, esperemos que se vaya reduciendo", dijo director de Movilidad

Germán Benítez comentó a Subrayado que lo importante es que la velocidad de los ómnibus se incremente y que sea más ágil el transporte público.

solo-bus-montevideo-intendencia-
solo-bus-carril-montevideo-fiscalización

La Intendencia de Montevideo realizó un balance de los primeros días de multas aplicadas a los vehículos que circulen por el carril Solo Bus.

El director de Movilidad de la comuna, Germán Benítez, dijo a Subrayado que están en el entorno de las 160 multas diarias. Las misma se realizan a través de las 58 cámaras colocadas en los ómnibus.

"Es un número razonable que esperemos se vaya reduciendo conforme vaya avanzando la medida", comentó.

Foto: Lorena Nachajón, Subrayado.
Seguí leyendo

Tras video viral, IMM dispuso podar y limpiar el cantero donde había decenas de ratas en Parque Rodó

Y agregó: "Lo que realmente nos importa de esta medida es que la velocidad de los ómnibus se incremente y que sea más ágil el transporte público".

Benítez dijo que el mes próximo presentarán datos sobre la ganancia de velocidad del transporte público.

Actualmente, la comuna fiscaliza el estacionamiento en dicho carril. Las avenidas Millán y Rivera, si bien no tienen carril Solo Bus, cuentan con prohibición de estacionarse y detenerse.

En diálogo con Subrayado, choferes dijeron que hay que esperar a que llegue marzo y la llegada de las clases para ver qué pasa, aunque reconocen que el tránsito y los tiempos han cambiado.

CALLE SOLO BUS

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado, archivo.
Robo en un shopping

Funcionario diplomático retiró dinero de un cajero dentro de un shopping y un guardia de seguridad se lo robó
Huang Yazhong

Embajador de China dice que Uruguay es caro y que el comercio electrónico, como Temu, "puede bajar el costo de vida"
inumet

Meteorología actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes; rige para ocho departamentos
en pocitos

Rapiñaron un local de tecnología en un shopping: uno de los delincuentes fue retenido por un guardia
Este martes

Tras video viral, IMM dispuso podar y limpiar el cantero donde había decenas de ratas en Parque Rodó

Te puede interesar

Oddone anunció medidas por baja del dólar; estamos preocupados, sostuvo el ministro video
CONFERENCIA DEL MEF

Oddone anunció medidas por baja del dólar; "estamos preocupados", sostuvo el ministro
La reunión de Yamandú Orsi con Xi Jinping está prevista para el 3 de febrero; la agenda de la misión en China video
INFORMÓ CANCILLERÍA

La reunión de Yamandú Orsi con Xi Jinping está prevista para el 3 de febrero; la agenda de la misión en China
Foto: FocoUy. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

Mercado de trabajo cerró 2025 con el máximo nivel de empleo desde 2015

Dejá tu comentario