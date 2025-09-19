RECIBÍ EL NEWSLETTER

IMM anunciará "medidas puntuales" para el tránsito y "la estrategia general está asociada a proyecto madre", dijo Bergara

"Todo indica que los organismos internacionales de crédito están prontos para apoyar al gobierno" en proyecto de tránsito para el área metropolitana, sostuvo Bergara.

Foto: Subrayado.

"Todos somos conscientes de que la estrategia general está asociada al proyecto madre que es el que estamos dialogando con el gobierno, el Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía y con las intendencias metropolitanas", aclaró el intendente. Este proyecto contempla "corredores preferenciales para el transporte público en avenida Italia, en Giannattasio, en 8 de Octubre y camino Maldonado, en 18 de Julio".

Indicó que definen detalles y aseguró que no está definido cómo pero habrá ciclovía en 18 de Julio.

Foto: FocoUy. Carolina Cosse, vicepresidenta de la República.
Secretariado del FA respaldó gestión de Cosse en la IMM; la exintendenta apuntó al gobierno de Lacalle Pou

"En cuanto al financiamiento, va a haber financiamiento internacional, todo indica que los organismos internacionales de crédito están prontos para apoyar al gobierno en el financiamiento de este proyecto", sostuvo el intendente.

