Iemanjá o "el día de la madre": "Es un día de energía muy especial", dijo la mae Susana Andrade

El 2 de febrero, como todos los años, la comunidad cultural y religiosa afroumbandista celebra en Uruguay el día de Iemanjá, o “el día de la madre”, como dijo la mae Susana Andrade este lunes en el programa Arriba Gente de Canal 10.
Este lunes 2 de febrero se celebra Iemanjá, o como dijo la mea Susana Andrade, “el día de la madre” para la cultura y la religión afroumbandista.
“Es un día de energía muy especial”, agregó Andrade, una de las referentes durante años de los rituales y costumbres que se realizan en varias playas del país.
Como todos los años, en Montevideo el epicentro de las actividades será la playa Ramírez, al caer la tarde y comenzar la noche.
Pero las celebraciones y la preparación comenzaron el domingo, cuando muchos fieles se reunieron de noche para esperar el 2 de febrero, contó Andrade, que lamenta no tener una feriado para esta celebración, como sí lo tiene el cristianismo con la Navidad, comentó.
Andrade convocó a las personas en general a presenciar y participar de las ofrendas a la también llamada “Diosa del mar”, e incluso “a santigüarse” con las mae y los pae que estarán en las playas.
