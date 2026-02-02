Iemanjá o "el día de la madre": "Es un día de energía muy especial", dijo la mae Susana Andrade

El 2 de febrero, como todos los años, la comunidad cultural y religiosa afroumbandista celebra en Uruguay el día de Iemanjá , o “el día de la madre”, como dijo la mae Susana Andrade este lunes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Es un día de energía muy especial”, agregó Andrade, una de las referentes durante años de los rituales y costumbres que se realizan en varias playas del país.

Como todos los años, en Montevideo el epicentro de las actividades será la playa Ramírez, al caer la tarde y comenzar la noche.

Pero las celebraciones y la preparación comenzaron el domingo, cuando muchos fieles se reunieron de noche para esperar el 2 de febrero, contó Andrade, que lamenta no tener una feriado para esta celebración, como sí lo tiene el cristianismo con la Navidad, comentó.

Andrade convocó a las personas en general a presenciar y participar de las ofrendas a la también llamada “Diosa del mar”, e incluso “a santigüarse” con las mae y los pae que estarán en las playas.