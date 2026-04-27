Las autoridades identificaron al hombre que fue encontrado muerto en la vía pública este domingo por la tarde, en el barrio Aguada. Se trata de un hombre de 64 años, sin antecedentes penales y no hay registro de ingreso al Mides. Le realizarán una autopsia para conocer la causa de muerte.
Identificaron al hombre que murió en la vía pública en barrio Aguada y aguardan resultado de autopsia
Investigan cómo murió el hombre y si se trató de una muerte violenta. No presentaba heridas pero sí un hematoma en pómulo derecho.
El domingo la Policía fue a la intersección de las calles Lima y Piedra Alta, en el barrio La Aguada porque había una persona caída en la vereda.
Al llegar encontraron a un hombre que estaba ya sin vida y no tenía pertenencias. Los médicos que fueron al lugar no encontraron heridas pero sí vieron que tenía un hematoma en el pómulo derecho.
Policía Científica trabajó en la escena en busca de evidencia y el caso fue derivado a Fiscalía de Flagrancia de 3er. Turno que trabaja para esclarecer cómo murió el hombre y determinar si se trató de una muerte violenta.
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