Hubo acuerdo y la Estación Central de AFE pasa al MTOP: es "histórico" dijo la ministra y explicó cómo sigue el proceso

La Estación Central de AFE pasa al Ministerio de Transporte y Obras Públicas ( MTOP ). La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, calificó el hecho de "histórico" y dijo que falta que la Justicia homologue el acuerdo al que se llegó y que luego hablarán las siguientes etapas para ese punto de la ciudad.

"Es un proceso muy largo, arranca por el 2001 y ha involucrado a un montón de organismos. Ha llevado mucho tiempo, se está terminando de firmar. Este acuerdo involucra a la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario, el Banco de Seguros, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al propio Ministerio de Economía y Finanzas que también ha trabajado acá, y por supuesto hay que reconocer el esfuerzo y el llegar a un acuerdo por parte también de los representantes legales y el propio empresario Fernando Barboni", dijo la ministra.

Para la jerarca se trata de "una gran alegría" y destacó el valor del edificio a nivel patrimonial, histórico, arquitectura y su ubicación. Además, recordó que fueron 25 años de "intentar llegar a un acuerdo" y que "finalmente un trabajo muy riguroso" permitió "recuperar la Estación Central de AFE y los padrones linderos para poder empezar a soñar con otra oportunidad allí".

“Lo primero que hay que tener en cuenta es que este acuerdo transaccional, que es complejo, que involucra a todos estos organismos, ahora se remite en poquitos minutos al Juzgado de lo Contencioso Administrativo que tiene que homologarlo, así que vamos a esperar para hacer los anuncios de los siguientes pasos una vez que tengamos efectivamente eso cerrado, clausura totalmente el proceso", dijo sobre qué destino tendrá ese edificio.

"Es una oportunidad realmente para empezar a soñar ese lugar de la ciudad que tanto lo necesita, que es una zona deprimida pero que tiene un potencial enorme, así que es una convocatoria a soñar la ciudad y el país", resaltó.

La ministra se refirió al monto que llevó esta adquisición y aseguró que "es marginal" comparado con otros costos que se manejaron a lo largo del proceso. "Se terminaron la acumulación de deudas tributarias, de contribución, con la DGI, con el BPS, todo eso termina cerrando en esta etapa", aseguró.

Dijo que el proceso de homologación puede demorar "no más de un mes".