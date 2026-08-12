Hoy se podrá ver un eclipse total de Sol en varias zonas del hemisferio norte

La Luna se interpondrá este miércoles entre el Sol y la Tierra para ofrecer un eclipse solar total, visible en los confines del Ártico ruso, en Groenlandia y en Islandia antes de cruzar en diagonal España y terminar en el Mediterráneo.

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- ¿Qué es un eclipse total de sol?

Cuando se produce un eclipse total de sol, "la Luna se interpone exactamente entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre una franja estrecha de la superficie terrestre", explica la Asociación Francesa de Astronomía (AFA).

"Por una coincidencia notable -uno de los equilibrios más singulares del Sistema Solar-, la Luna, pese a ser 400 veces más pequeña que el Sol, está también 400 veces más cerca: sus diámetros aparentes son idénticos", añade la AFA.

Durante varios minutos, "la luz del día se desvanece, revelando la corona solar", señala la asociación.

- ¿Cuál será su recorrido?

El eclipse total de este 12 de agosto comenzará en Rusia, atravesará el hemisferio norte y pasará debajo de Groenlandia, antes de atravesar el océano Atlántico y llegar a Europa.

Este eclipse será total especialmente en una franja que atraviesa España, de Oviedo a Palma de Mallorca pasando por Burgos. El sitio del Instituto Geográfico Nacional permite visualizar su recorrido.

Fuera de esta zona, el fenómeno podrá ser apreciado pero de manera parcial, incluyendo la vecina Francia.

- ¿Cuál será su duración?

Si se toma como ejemplo la ciudad española de Burgos, la duración del eclipse total -es decir, el momento durante el cual el Sol estará completamente oculto- será de 1 minuto y 48 segundos.

Pero el fenómeno en su conjunto será mucho más largo, de alrededor de dos horas, porque empezará como un eclipse parcial, se transformará en total, y luego volverá a la fase parcial. En Burgos, el evento astronómico completo durará 1 hora y 48 minutos.

Según el Instituto Geográfico Nacional, el eclipse no empezará a la misma hora en toda España y dependerá de la ciudad desde la que se observe. El máximo del fenómeno, sin embargo, se espera sobre las 20H30 locales hora peninsular (18H30 GMT).

- ¿Es un fenómeno inusual?

Se producen entre uno y dos eclipses solares por año. "Pero la sombra proyectada de la Luna solo entra en contacto con la Tierra en una franja de unos pocos kilómetros de largo", recuerda la AFA.

Así, para que un eclipse solar total sea visible de nuevo desde un mismo sitio, hay que esperar unos 400 años. Sin embargo, otros dos eclipses solares serán visibles en otras zonas de España los próximos dos años: en el extremo sur el 2 de agosto de 2027 y luego en buena parte del sur el 26 de enero de 2028.

- ¿Es necesaria una protección específica?

Si. Para ello hay que usar lentes que cumplan la norma ISO 12312-2:2015, que protege las retinas al filtrar el 100% de los rayos UV.

"No es el eclipse lo que es peligroso, sino el hecho de mirar directamente al Sol sin protección. Uno puede hacerse un agujero negro en la retina sin darse cuenta y es irreversible", explica la AFA.

De hecho, las retinas no tienen receptores de dolor y los trastornos visuales pueden aparecer más tarde.