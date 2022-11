Este miércoles se define la suerte de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 , cuando desde las 16 (hora uruguaya) se jueguen los últimos partidos del Grupo C.

Grupo-C.jpg

Por el Grupo D Francia ya está en octavos con 6 puntos y este miércoles, desde la hora 12, enfrenta a Túnez, que está último con 1.

A la misma hora Australia y Dinamarca juegan el partido clave para definir quién acompaña a los campeones del mundo vigentes (esto, claro, descontando un triunfo de Francia o en el peor de los casos un empate con Túnez).

Grupo-D.jpg

CRUCES

De estos dos grupos, el C y el D, salen los cruces de octavos. El primero del Grupo C enfrenta al segundo del Grupo D. En tanto el ganador del Grupo D (Francia) se medirá con el segundo del Grupo C.