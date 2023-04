"Hoy nosotros no estamos en condiciones de votar el proyecto", aseguró el senador Adrián Peña

La bancada bicameral del Partido Colorado se reúne este martes para analizar el impacto económico y financiero de los cambios propuestos por Cabildo Abierto en la reforma jubilatoria. El senador y líder de Ciudadanos , Adrián Peña , dijo este lunes luego de la reunión con Rodolfo Saldain , principal redactor del proyecto de ley de reforma jubilatoria, que piden el cuarto intermedio para presentar alguna propuesta alternativa, "que lo enriquezca más" (...) "hoy nosotros no estamos en condiciones de votar el proyecto".

Consultado por Subrayado sobre si las respuesta de Saldain no los conformaron, Peña indicó que "no es que no nos conformen, suponen un cambio con lo que habíamos hablado y con lo que manifestó aquí la propia ministra de Economía (...) este cambio anda en los 250-300 millones de dólares por año".