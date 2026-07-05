Comienza este lunes la vacunación gratuita contra la rabia para perros y gatos mayores de 3 meses

Desde este lunes y hasta el viernes 10 de julio, la Comisión de Zoonosis vacunará contra la rabia a perros y gatos mayores de 3 meses.

La inoculación se realizará en la sede de la comisión ubicada en bulevar España 2673, en el horario de 09.00 a 15.00 y no tendrá costo para quienes deseen asisitir.

Gabriela Willat explicó a Subrayado que el 6 de julio conmemoran el Día Mundial de la Zoonosis porque Pasteur le dio la primera vacuna contra la rabia a un niño, en 1885.

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Es un día de toma de conciencia de la importancia de la vacunación.

Willat recomendó llevar a los perros con correa o si son pequeños en transportadoras, al igual que a los gatos. Además, se debe llevar el carnet de vacunación (en caso que lo tenga) y se debe repetir una vez al año a partir de los 3 meses de edad.