Hospital Policial: "una emergencia no es un inyectable", dijo la presidenta del sindicato de policías

Rodríguez señaló: "Nosotros nos llevamos por lo que dice la ley: es para atención de los funcionarios policiales y sus familiares directos. No hay otra alternativa. Los cargos de confianza, civiles, tienen mutualistas que es a la que abonan. No es el Hospital Policial".

En el caso de González, apuntó que "una emergencia no es un inyectable". Y explicó: "Si pasás por ahí siendo civil y les decís eso, te van a mandar a tu mutualista (...) Esto es político. En ambas administraciones se dio. Ni unos ni otros pueden hablar de lo que hizo mal el otro porque ambos lo hicieron. No puede ser un debate que si un cargo civil podría antenderse o no, porque no debería atenderse".