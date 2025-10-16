Un hombre de 36 años, sin antecedentes penales, fue asesinado cerca de la última medianoche en García Lorca esquina Acuña de Figueroa, Paso Carrasco (Canelones).
Homicidio en Paso Carrasco: atacaron a tiros a un hombre de 36 años en plena calle
El hombre de 36 años, que no tenía antecedentes penales, recibió varios impactos de bala y murió en el lugar.
Según indicó la Policía, una persona llamó al 911 para informar de que había un hombre caído en la calle. Cuando los efectivos llegaron al lugar observaron que la víctima había muerto.
El cuerpo presenta varios impactos de bala. En la escena trabajó la Policía Científica y el Departamento de Homicidios de Canelones. La investigación está a cargo del fiscal de Ciudad de la Costa Fernando Valerio.
Seguí leyendo
Maldonado: empleados que robaban dinero de una estación de servicio fueron condenados con libertad a prueba
Al momento no hay personas detenidas por el homicidio. La jefatura local no brindó más información.
Temas de la nota
Lo más visto
HAY UN CONDENADO
Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
asesinatos en argentina
"Todo fue por justicia" y "es un mártir": las primeras palabras públicas de Pablo Laurta tras su detención
cerca de maracaná
Encuentran el cuerpo de un hombre sobre un transformador de UTE en el barrio Las Torres
MALDONADO
Siete empleados de una estación de servicio detenidos por maniobras fraudulentas en su lugar de trabajo
TESTIMONIO
Dejá tu comentario