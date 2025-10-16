RECIBÍ EL NEWSLETTER
canelones

Homicidio en Paso Carrasco: atacaron a tiros a un hombre de 36 años en plena calle

El hombre de 36 años, que no tenía antecedentes penales, recibió varios impactos de bala y murió en el lugar.

Foto: Subrayado. Policía en Paso Carrasco.

Foto: Subrayado. Policía en Paso Carrasco.

Un hombre de 36 años, sin antecedentes penales, fue asesinado cerca de la última medianoche en García Lorca esquina Acuña de Figueroa, Paso Carrasco (Canelones).

Según indicó la Policía, una persona llamó al 911 para informar de que había un hombre caído en la calle. Cuando los efectivos llegaron al lugar observaron que la víctima había muerto.

El cuerpo presenta varios impactos de bala. En la escena trabajó la Policía Científica y el Departamento de Homicidios de Canelones. La investigación está a cargo del fiscal de Ciudad de la Costa Fernando Valerio.

Foto: Subrayado, archivo. Estación de servicio.
Seguí leyendo

Maldonado: empleados que robaban dinero de una estación de servicio fueron condenados con libertad a prueba

Al momento no hay personas detenidas por el homicidio. La jefatura local no brindó más información.

Temas de la nota

Lo más visto

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
HAY UN CONDENADO

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
asesinatos en argentina

"Todo fue por justicia" y "es un mártir": las primeras palabras públicas de Pablo Laurta tras su detención
cerca de maracaná

Encuentran el cuerpo de un hombre sobre un transformador de UTE en el barrio Las Torres
MALDONADO

Siete empleados de una estación de servicio detenidos por maniobras fraudulentas en su lugar de trabajo
TESTIMONIO

"Ella siempre vivió con temor; hace tres años haciendo denuncias y tratando de buscar una protección", dijo hermana de expareja de Laurta

Te puede interesar

Senado vota la ley de eutanasia. Foto: FocoUy video
180 DÍAS PARA SU REGLAMENTACIÓN

Histórico: con la votación definitiva del Senado, Uruguay aprobó la ley que regula la eutanasia
Orsi ante la FAO en Roma: Uruguay puede y debe responder por una seguridad alimentaria global video
ANIVERSARIO 80 DE LA FAO

Orsi ante la FAO en Roma: "Uruguay puede y debe responder por una seguridad alimentaria global"
Foto: Subrayado. Policía en Paso Carrasco.
canelones

Homicidio en Paso Carrasco: atacaron a tiros a un hombre de 36 años en plena calle

Dejá tu comentario