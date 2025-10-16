Homicidio en Paso Carrasco: atacaron a tiros a un hombre de 36 años en plena calle

Foto: Subrayado. Policía en Paso Carrasco.

Un hombre de 36 años, sin antecedentes penales, fue asesinado cerca de la última medianoche en García Lorca esquina Acuña de Figueroa, Paso Carrasco (Canelones).

Según indicó la Policía, una persona llamó al 911 para informar de que había un hombre caído en la calle. Cuando los efectivos llegaron al lugar observaron que la víctima había muerto.

El cuerpo presenta varios impactos de bala. En la escena trabajó la Policía Científica y el Departamento de Homicidios de Canelones. La investigación está a cargo del fiscal de Ciudad de la Costa Fernando Valerio.

Al momento no hay personas detenidas por el homicidio. La jefatura local no brindó más información.

