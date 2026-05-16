Policía de Artigas frustró homicidio por encargo y detuvo a los sicarios cuando iban a cometer el crimen

La Policía de Artigas logró frustrar un homicidio por encargo vinculado a disputas por el microtráfico de drogas y los dos sicarios que iban en moto fueron detenidos e imputados.

En el marco de la Operación Enif, por la que tres personas fueron condenadas, la Brigada Departamental Antidrogas, el PADO y el Grupo de Reserva Táctica (GRT) lograron identificar mediante trabajos de inteligencia, análisis, observación y monitoreo a la víctima de un posible homicidio por encargo.

En la noche del martes 12, los efectivos que realizaban tareas de vigilancia vieron cómo dos hombres en moto efectuaban maniobras sospechosas mientras vigilaban la casa de la persona objetivo. En momentos en que la víctima sale de su vivienda y al observar que los sospechosos se dirigen hacia ella, la Policía los intercepta y los detiene.

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En el procedimiento, la Policía incautó un arma, drogas, un celular y la moto utilizada por los atacantes, de origen brasileño. La investigación logró establecer el vínculo de los detenidos con el microtráfico de drogas y reclusos.

Luego, se allanaron dos viviendas, y en una de ellas se encontraron dos armas, drogas, cartuchos, una balanza de precisión y dinero. Un hombre de 31 años fue detenido.

Los tres detenidos fueron derivados la Fiscalía y tras la audiencia judicial, se dispuso la imputación de un hombre de 47 años, con varios antecedentes penales, por receptación, porte y/o tenencia de armas y porte de armas en lugares públicos, y otro hombre, de 31 y con varios antecedentes, fue imputado por posesión de drogas, tráfico interno e internacional de armas. Para ambos, se dispuso la prisión preventiva de ambos por 120 días.

En tanto, otro hombre de 49 años fue condenado a 4 meses de prisión efectiva por encubrimiento agravado.