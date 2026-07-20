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Colonia y tristán narvaja

Homicidio en Cordón: el detenido de 37 años fue imputado por autoría y enviado a prisión preventiva

En tanto, la mujer que estaba detenida fue dejada en libertad, emplazada, debido a que falta determinar su posible participación en el homicidio ocurrido el sábado.

El homicidio ocurrió a las 3:20 del sábado en Colonia y Tristán Narvaja.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Colonia y Tristán Narvaja, Cordón.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Colonia y Tristán Narvaja, Cordón.

La Justicia imputó a un hombre de 37 años que permanecía detenido como sospechoso de ser el autor del homicidio ocurrido en la madrugada del sábado en Colonia esquina Tristán Narvaja en el barrio Cordón.

Según la resolución a la que accedió Subrayado, el imputado deberá cumplir prisión preventiva por 120 días. Se lo acusa de un delito de homicidio en reiteración real con un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos, en concurso formal con un delito de porte de arma de fuego por reincidente, en calidad de autor.

El imputado tiene antecedentes penales por porte de armas, suministro de sustancias estupefacientes y hurto.

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En tanto, la mujer de 31 años que también estaba detenida fue dejada en libertad pero emplazada, mientras las autoridades determinan su posible participación en el crimen. No tiene indagatorias ni antecedentes.

Subrayado informó el sábado que el homicidio fue cometido a las 3:20. La víctima fue un hombre de 34 años con antecedentes. Tras ser herido, fue llevado en ambulancia al Hospital Maciel.

Minutos después del ataque, los investigadores lograron establecer que una cámara de videovigilancia del Ministerio del Interior registró lo sucedido. La víctima se encontraba con varias personas cuando un hombre le disparó varias veces. Rápidamente el agresor huyó hacia la calle Gaboto con una mujer, ambos en bicicleta.

El autor del disparo se cambió de ropa, pero a pesar de ese detalle pudo ser detenido a los pocos minutos sobre la calle Julio Herrera y Obes, en el Centro. Entre sus prendas se le encontró una réplica de pistola. La mujer también fue ubicada por la Policía.

El detenido es quien ahora fue imputado, y la mujer, la emplazada.

En tanto, hubo tres homicidios y un intento de femicidio el fin de semana en Montevideo.

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