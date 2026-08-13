Hombre ingresó armado a un merendero tras una discusión; desde el centro denuncian "falta de protección policial e indefensión"

Un hombre armado ingresó a un merendero tras una discusión. El hecho ocurrió en el barrio Cerrito de la Victoria.

Desde el centro advierten por “falta de protección policial e indefensión” y entregaron una carta al ministro del Interior, Carlos Negro.

Según supo Subrayado, tras episodios de extrema violencia que se suscitaron en la puerta del centro, se le entregó una carta al ministro del Interior Carlos Negro, en la que le advierten sobre la problemática. Apuntan a los ocupantes de una casa, lindera al merendero, que fue ocupada.

Lo que más preocupa pasó el día 3 de junio próximo a la hora 20, con el merendero en pleno funcionamiento. Una persona que vive en esa vivienda mantuvo una discusión con el responsable del centro y todo terminó dentro del establecimiento.

Según testigos, tenía un arma de fuego entre sus ropas.

Una de las educadoras del centro dijo a Subrayado que ya no saben a quién más acudir porque ya han hecho las denuncias pertinentes, pero las autoridades los mandan a justicia restaurativa y les dicen que el caso no es para ellos.

"Pedimos que por favor se solucione esto porque no podemos vivir más así con los niños", comentó. Los hechos de violencia han ocurrido en presencia de los menores.

La educadora destacó que el hecho del 3 de junio los llevó a cerrar sus puertas por un mes y que solicitaron custodia policial, pero no les brindaron. "Estamos muy asustados porque acá vienen familias con criaturas", manifestó.

Por su parte, el dueño del merendero dijo que asisten 35 niños. El 3 de junio estaban entregando los menores a sus padres cuando ocurrieron los hechos de violencia. Según comentó, el agresor lo amenazó de muerte.

"Todos los días tenemos problemas, insultos, abrieron un boquete con una ventana para el lado de mi casa. Se le hizo una carta al ministro Negro, está enterado. El Ministerio de Desarrollo Social también está enterado", indicó.

Y agregó: "Son personas conflictivas (...) es una vivienda ocupada".

La Fundación

En el año 2016 se constituyó legalmente la Fundación “Unidos somos Más”. La misma funciona en una casa de familia, ubicada en Estanislao Vega 3538, entre las calles Juan Acosta y Joaquín Artigas. La persona que preside la organización, vive en el lugar.

En el lugar se desarrollan diferentes actividades, entre ellas un merendero autogestionado para niños de la zona, brinda merienda y cena los días lunes, miércoles y viernes. Cuenta con el apoyo voluntario de vecinos y jóvenes que concurren a servir.

El merendero además, tiene asistencia del Estado en lo que respecta a suministros de alimentos.

Según dijeron a Subrayado desde la organización, quienes allí trabajan cumplen un rol medular en la formación de los niños y niñas, ya que se desarrollan diversos tipos de actividades, entre ellas lúdicas a través de paseos programados.

Trabaja un equipo de docentes de formación plástica y docentes visuales que realizan proyecciones con fines educativos así como con también un grupo de psicólogos que brinda contención y atención a quien lo solicita.