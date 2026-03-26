Una mujer de 36 años fue atacada a tiros a las ocho y media de la noche de este miércoles frente a la policlínica de la Cruz de Carrasco, en Montevideo. Es en Juan Agazzi y Antonio Pereira.
Hombre atacó a tiros a una mujer frente a una policlínica y la balacera quedó filmada
El ataque a tiros ocurrió frente a la policlínica de la Cruz de Carrasco. La mujer tiene 36 años y fue asistida.
Una cámara de seguridad, a cuya imagen accedió Subrayado, captó el momento del crimen: un hombre se le acercó cuando ella estaba sentada en la vereda y le disparó al menos cinco veces. Pese a eso, la víctima se encuentra fuera de peligro.
Fue trasladada al Hospital Pasteur, en La Unión, con un impacto de bala en la pierna izquierda, señaló el parte médico.
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El hombre escapó a pie y está siendo buscado por la Policía. En la escena fueron hallados cinco casquillos de una pistola 9 milímetros.
La información policial señala que la mujer tiene cinco antecedentes penales y ha sido indagada varias veces por la Policía.
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