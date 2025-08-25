Hombre de 62 años en CTI al ser atropellado por un taxi cuando bajó de un ómnibus en Pocitos

Foto: Subrayado.

El sábado sobre las cinco de la tarde un hombre de 62 años bajó de un ómnibus en la parada ubicada en 21 de Setiembre y Libertad –Pocitos– y fue atropellado por un taxi.

El taxista de 43 años le dijo a la Policía que circulaba por 21 de Setiembre cuando el hombre salió caminando por detrás del ómnibus, no lo vio y lo atropelló.

Según dijeron testigos, la víctima bajó e intentó cruzar por detrás del ómnibus. Luego de ser atropellado cayó y fue asistido por médicos que llegaron en una ambulancia.

Le diagnosticaron politraumatismo grave y fue trasladado a una mutualista. Este domingo el hombre permanecía internado en CTI con un traumatismo de cráneo grave y se encuentra intubado con respiración mecánica, supo Subrayado.

