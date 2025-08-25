Hombre de 62 años en CTI al ser atropellado por un taxi cuando bajó de un ómnibus en Pocitos

El sábado sobre las cinco de la tarde un hombre de 62 años bajó de un ómnibus en la parada ubicada en 21 de Setiembre y Libertad –Pocitos– y fue atropellado por un taxi.
El accidente ocurrió en 21 de Setiembre y Libertad, en Pocitos. El hombre se bajó del ómnibus e intentó cruzar por detrás.
El taxista de 43 años le dijo a la Policía que circulaba por 21 de Setiembre cuando el hombre salió caminando por detrás del ómnibus, no lo vio y lo atropelló.
Según dijeron testigos, la víctima bajó e intentó cruzar por detrás del ómnibus. Luego de ser atropellado cayó y fue asistido por médicos que llegaron en una ambulancia.
Le diagnosticaron politraumatismo grave y fue trasladado a una mutualista.
Este domingo el hombre permanecía internado en CTI con un traumatismo de cráneo grave y se encuentra intubado con respiración mecánica, supo Subrayado.
