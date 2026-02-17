RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

"Hemos sentido un respaldo extraordinario", dijo Lubetkin tras comisión bicameral por acuerdo Mercosur-UE

"Esperemos que ya la próxima semana este Parlamento ratifique el acuerdo y empecemos a construir la nueva fase", agregó el canciller.

mario-lubetkin-comision-bicameral

El canciller Mario Lubetkin destacó el "respaldo" del Parlamento al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), tras concurrir a la comisión bicameral por este asunto.

"Hemos sentido un respaldo extraordinario y hay algo que tiene que ser orgullo del país, que la inmensa mayoría del Parlamento uruguayo va a acompañar y ratificar el acuerdo, esperemos dentro de unos días y esperemos quizás va a ser el primero", sostuvo Lubetkin.

Destacó que el respaldo venga acompañado con "debate y crítica".

lubetkin entrego al parlamento acuerdo mercosur-ue; comision comienza a trabajar el documento el martes
Seguí leyendo

Lubetkin entregó al Parlamento acuerdo Mercosur-UE; comisión comienza a trabajar el documento el martes

El canciller explicó la importancia de que se logre el acuerdo. "Va a cambiar tantos aspectos en el desarrollo productivo y económico de nuestro país, pensando en los próximos 10, 15 años".

El lunes volverá a concurrir a la comisión acompañado por el ministro de Economía, Gabriel Oddone para responder preguntas planteadas por los parlamentarios.

"Esperemos que ya la próxima semana este Parlamento ratifique el acuerdo y empecemos a construir la nueva fase que va a ser sin duda muy compleja pero muy importante para el futuro del Uruguay", dijo.

Respecto a los sectores que pueden verse afectados por esto, dijo que se solicitaron estudios sectoriales al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

"Todo lo que sea abrir mercados para el Uruguay, y más este acuerdo que empezó hace ya más de 25 años, es bueno. Ahora hay que ver cómo se cerró", dijo por su parte el senador colorado, Pedro Bordaberry.

En esa línea, cuestionó las salvaguardias que se aprobaron en diciembre, porque "pueden ser peligrosas para el interés del Uruguay".

"Salvaguardias son que la Unión Europea puede, si se aumenta el 5% de las ventas a la Unión Europea, en determinados productos del agro, carne, huevos, cítricos, podría cortarlo, entonces nos interesa mucho ver qué es lo que está previendo el Ministerio de Relaciones Exteriores y si nosotros podemos hacer lo mismo", explicó respecto a las dudas en ese sentido.

ACUERDO OPOSICION NUEVA

El senador frenteamplista, Daniel Caggiani, destacó que la importancia del acuerdo, considerando el vínculo de Uruguay con la Unión Europea.

"Por los números que se están manejando de impacto va a ser algo muy positivo para la economía uruguaya. Se prevé que se apruebe y empiece a funcionar, por lo menos la parte corta del acuerdo", indicó Caggiani.

OFICIALISMO ACUERDO NUEVO

Temas de la nota

Lo más visto

video
AFUERA DEL CAMPUS DE MALDONADO

Pareja cuyo sustento diario es vender panchos fue estafada con billetes falsos en $30.000: "La seguimos remando"
BARRIO COLÓN

Detuvieron al segundo involucrado en el intento de rapiña a una estación de servicio; el delincuente baleado sigue internado
DESCARGO TRAS INCIDENTE

Monzeglio pidió disculpas y se reportó ante MGAP y Ambiente tras publicar foto de pesca con tiburón martillo
artigas

Murió el adolescente que fue rescatado del río Cuareim en Artigas
EN SAN VALENTÍN

La historia de amor de Jonathan y Verónica, la pareja hincha de Nacional que se comprometió en el Parque Central

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en barrio Lavalleja. video
GIURIA Y SARAVIA

Un hombre fue asesinado en el barrio Lavalleja: recibió un disparo en la cabeza
Condenaron a 22 meses de cárcel a uno de los delincuentes del intento de rapiña en estación de Garzón y ruta 102
PROCESO ABREVIADO

Condenaron a 22 meses de cárcel a uno de los delincuentes del intento de rapiña en estación de Garzón y ruta 102
Fiscalía pidió pena de 45 años para la madre de las mellizas de 9 meses víctimas de violencia; una de las bebés murió video
TACUAREMBÓ

Fiscalía pidió pena de 45 años para la madre de las mellizas de 9 meses víctimas de violencia; una de las bebés murió

Dejá tu comentario