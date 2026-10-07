"Hay una sensibilidad muy fuerte para atender el tema asentamientos", dice Alejandro Sánchez

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó que el gobierno resolvió duplicar la inversión en asentamientos. Y mencionó distintos programas que permiten a la ciudadanía acceder a vivienda.

“Hay una sensibilidad muy fuerte para atender el tema asentamientos”, afirmó. Y mencionó el alquiler social: edificios a los que la ciudadanía accede mediante programas para alquilar de forma subsidiada.

“Hay que seguir construyendo vivienda”, remarcó. E informó que la vivienda promovida ha crecido 35% en comparación con 2024.

“Tenemos una gran ministra de Vivienda, con sensibilidad y una gran capacidad”, indicó, en relación a Tamara Paseyro, quien disertó este miércoles en el almuerzo de trabajo organizado por Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

En rueda de prensa, Sánchez fue consultado por el acuerdo alcanzado entre Terminal Cuenca del Plata y el sindicato de trabajadores, con mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

"¡Por fin! Creo que todos esperábamos que se llegara a este acuerdo que les da garantías a los trabajadores (…) Se pudo hacer una buena mediación", indicó.