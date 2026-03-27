Asesinaron a un hombre en San José de Carrasco: lo corretearon, apuñalaron y se dieron a la fuga

Un hombre fue asesinado en la tarde de este viernes en San José de Carrasco.

Información a la que accedió Subrayado indica que el hombre fue encontrado tirado en la vía pública con heridas de arma blanca.

Fuentes de la Jefatura de Policía de Canelones señalaron que el fallecido había discutido con otras personas, lo corretearon, lo apuñalaron y se dieron a la fuga.

La investigación se viene llevando adelante en estas horas por parte de la Fiscalía de la ciudad de Pando.

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