RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTE VIERNES

Asesinaron a un hombre en San José de Carrasco: lo corretearon, apuñalaron y se dieron a la fuga

La Policía viene investigando el hecho ocurrido en la tarde este viernes en plena vía pública.

policia-patrullero-generico-detencion-detenido

Información a la que accedió Subrayado indica que el hombre fue encontrado tirado en la vía pública con heridas de arma blanca.

Fuentes de la Jefatura de Policía de Canelones señalaron que el fallecido había discutido con otras personas, lo corretearon, lo apuñalaron y se dieron a la fuga.

omnibus quedo sin frenos y termino colgando de un puente en nueva carrara
Seguí leyendo

Ómnibus quedó sin frenos y terminó colgando de un puente en Nueva Carrara

La investigación se viene llevando adelante en estas horas por parte de la Fiscalía de la ciudad de Pando.

Temas de la nota

Lo más visto

video
LA FIJACIÓN PASA DE BIMENSUAL A MENSUAL

Gobierno resolvió subir 7% los combustibles desde el 1º de abril: el precio de la nafta será $82,27 y el del gasoil $50,63
DESDE ESTE VIERNES

Tormentas, lluvias y rachas de viento fuertes: el aviso de Inumet para el sur del río Negro
PPI DE MARZO

Precios de Paridad de Importación: la tendencia al alza en naftas, gasoil y supergás que da el informe de Ursea
el informe de Nubel Cisneros

Fin de semana con lluvias el sábado, principalmente en el sur, los detalles
HABLÓ FERNANDA CARDONA

Gobierno evalúa precio del combustible y no descarta adelantar suba: "Vamos a tomar una decisión respecto a eso"

Te puede interesar

Gobierno resolvió subir 7% los combustibles desde el 1º de abril: el precio de la nafta será $82,27 y el del gasoil $50,63 video
LA FIJACIÓN PASA DE BIMENSUAL A MENSUAL

Gobierno resolvió subir 7% los combustibles desde el 1º de abril: el precio de la nafta será $82,27 y el del gasoil $50,63
Para presidente de ARU es lógico aumento de combustible pero reclama que se saquen subsidios de supergás y boletos al gasoil video
AUMENTA 7%

Para presidente de ARU es "lógico" aumento de combustible pero reclama que se saquen subsidios de supergás y boletos al gasoil
Armas de fuego en Uruguay: hay 600 mil registradas y 400 mil sin control estatal video
INFORME

Armas de fuego en Uruguay: hay 600 mil registradas y 400 mil sin control estatal

Dejá tu comentario