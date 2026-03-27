Un joven de 19 años fue imputado por la golpiza a otro de 24 años en el balneario Buenos Aires en la madrugada del domingo pasado. La víctima sufrió heridas graves.
Hay un imputado por la golpiza a un joven de 24 años en el balneario Buenos Aires
El imputado es un joven de 19 años que para los investigadores es el principal agresor.
El hecho sigue siendo investigado. Todo habría comenzado en la barra y terminó con la golpiza en el balneario Buenos Aires, en las afueras de una casa, cuando el joven de 24 años se encontraba en el interior de un vehículo y en un determinado momento fue atacado por varias personas.
Allanamientos en Maldonado Nuevo permitieron detener a un joven de 19 años implicado en el hecho y es considerado el principal agresor. Portaba una tobillera electrónica por casos de violencia doméstica.
Adolescente de 14 años fue imputado por abuso sexual de menores y violencia privada
La familia de la víctima llegó a retirar la denuncia a nivel de la Policía, pero por ser un delito perseguible por parte de los investigadores, se pudo avanzar con la imputación del joven de 19 años por delito de lesiones personales.
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