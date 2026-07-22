"Hay que ver si la propuesta no es desmedida", consideró vocero de cirujanos y anestesistas sobre filmar operaciones

Se realizó este miércoles un conversatorio sobre la utilización de cámara de video para controlar cirugías. Para el Sindicato Anestésico Quirúrgico ya hay garantías en los procedimientos.

"¿A qué costo? No es tan sencillo. Porque este proyecto, el problema que tiene, persigue la búsqueda de pruebas punitivas. Para buscar culpables. Acá se pretende juntar pruebas y para eso se pretende hacer una inversión multimillonaria en un país que tiene muchas carencias en salud, porque si vamos a grabar todo lo que pasa, hay 300 salas de operaciones en el país, más de 300 mil intervenciones quirúrgicas al año y eso hay que guardar en bases de datos", consideró Montano.

"Hoy por hoy un paciente entra a sala de operaciones, hay registros clínicos, está la descripción, está el acta anestésico, está el seguimiento de los insumos, hay que ver si la propuesta no es desmedida para el problema. Garantías hay", remarcó.

El senador Pedro Bordaberry fue quien presentó el proyecto de ley. Explicó que está en comisión y que se lo presentaron a la ministra Cristian Lustemberg.

"Es un proyecto a favor de la verdad. No es en contra de los médicos ni solamente a favor de los pacientes, es a favor de todos. Es que quede rastro de lo que sucedió y no haya dudas. Es un poco lo mismo que te puede pasar con la caja negra de un avión o con el tema del Go Pro que llevan los policías adelante", consideró.

Para el diputado del Frente Amplio, Federico Preve, la tecnología no debe romper el vínculo médico-paciente.

"Lo más importante es la protección de los usuarios. Entonces, si el proyecto de filmación de las cirugías va a mejorar la seguridad de los usuarios, sería algo positivo. Pero, lo que no puede suceder, es que el proyecto genere una reacción donde la práctica de la medicina defensiva tenga algo contraproducente para mejorar la calidad de atención o que la fiscalización persistente de la práctica clínica vaya en contra de la confianza que hay que generar en el vínculo médico paciente", dijo.