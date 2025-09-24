RECIBÍ EL NEWSLETTER
13 FALLECIDOS EN LO QUE VA DEL AÑO

Hay paro nacional del Sunca durante todo el día, con movilización frente al Palacio Legislativo

El sindicato de la construcción (Sunca) realiza un paro de 24 horas este miércoles en todo el país. Denuncia aumento de accidentes laborales y 13 fallecidos en lo que va del año.

Paro y movilización del Sunca frente al Palacio Legislativo. Foto: Marcela Demora, Arriba Gente, Canal 10.

El sindicato de la construcción y afines (Sunca) realiza un paro de 24 horas este miércoles en todo el país, con movilizaciones en varios departamentos y una concentración en la plaza 1º de Mayo, frente al Palacio Legislativo (Montevideo).

Los trabajadores sindicalizados denuncian un incremento en la cantidad de accidentes laborales, con 13 fallecidos en la industria de la construcción en lo que va del año.

El Sunca reclama más presupuesto para aumentar la cantidad de inspectores de trabajo, y una ley especial sobre seguridad laboral.

Controles por estacionamiento en doble fila frente a colegios (foto) y por estacionar arriba de las veredas.
Inspectores harán controles aleatorios por estacionamiento en veredas y doble fila frente a colegios

En la plaza 1º de Mayo colocaron “ataúdes” con la fecha en que falleció cada obrero este año.

