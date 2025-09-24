Hay paro nacional del Sunca durante todo el día, con movilización frente al Palacio Legislativo

El sindicato de la construcción y afines (Sunca) realiza un paro de 24 horas este miércoles en todo el país, con movilizaciones en varios departamentos y una concentración en la plaza 1º de Mayo, frente al Palacio Legislativo (Montevideo).
El sindicato de la construcción (Sunca) realiza un paro de 24 horas este miércoles en todo el país. Denuncia aumento de accidentes laborales y 13 fallecidos en lo que va del año.
Los trabajadores sindicalizados denuncian un incremento en la cantidad de accidentes laborales, con 13 fallecidos en la industria de la construcción en lo que va del año.
El Sunca reclama más presupuesto para aumentar la cantidad de inspectores de trabajo, y una ley especial sobre seguridad laboral.
En la plaza 1º de Mayo colocaron “ataúdes” con la fecha en que falleció cada obrero este año.
