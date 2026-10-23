Hay cuatro imputados por maniobra de estafa a restaurantes en Carrasco y Punta del Este; uno era el jefe de compras

Una maniobra fraudulenta afectó a dos restaurantes en Montevideo y Maldonado por alrededor de 1.500.000 de dólares. Hay cuatro hombres imputados y una mujer que había sido detenida quedó en libertad.

La audiencia de formalización se realizó este viernes y se definieron las cuatro imputaciones. "En un caso arresto domiciliario total con tobillera y dispositivo electrónico, en otro caso arresto domiciliario nocturno, en otros medidas menos gravosas", detalló el abogado Jorge Barrera.

La investigación apunta contra el jefe de compras de estos restaurantes, ubicados en Carrasco y Punta del Este. Fue el dueño de los establecimientos quien presentó la denuncia.

Imputaron a cuatro hombres por estafa de más de un millón de dólares a restaurantes de Maldonado y Montevideo. Los detalles con @miguechagas pic.twitter.com/UiCeAmWODZ

Los delitos imputados, en distintos grados, son por asociación para delinquir y apropiación indebida.

Los imputados tienen vínculo familiar. Dos son padre e hijo. La mujer que fue dejada en libertad es pareja del principal imputado. "Estamos hablando de una apropiación indebida que se da en el período de siete años, que es lo que dura la relación personal y de tipo comercial que mantiene el imputado con la firma. Los años que era empleado de los denunciantes, no coinciden con el período de los años que tiene de relación con su actual pareja", explicó la fiscal sobre uno de los motivos para esa liberación.

La maniobra quedó al descubierto por una compra de huevos: un día compró 1.800 unidades y el dueño se sorprendió, por lo que consultó con los cocineros, quienes le indicaron que por día se utilizaban entre 100 y 200.

El hombre, que trabajaba desde 2017 en estos lugares, compraba más mercadería de la que necesitaba, la iba a buscar y la vendía en un comercio de plaza en Montevideo.

También se supo que en los años de trabajo se compró un apartamento, dos camionetas que utilizaba para la maniobra, un auto de alta gama e hizo 11 viajes a destinos como Roma, Dubai, Miami, Nueva York y Brasil.