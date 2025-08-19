RECIBÍ EL NEWSLETTER
CERRO LARGO

Hay cinco personas detenidas en Noblía por maniobra con libretas irregulares; allanaron alcaldías de tres localidades

"Vamos a actuar en consecuencia de lo que haga la Justicia", dijo el intendente Morel y se refirió al actual director de la Policía Municipal y exalcalde de Noblía.

alcaldia-de-noblia

Cinco personas fueron detenidas por el caso de las libretas irregulares que surgió en la localidad de Noblía, Cerro Largo.

La fiscal Leticia Sequeira toma declaraciones a cuatro mujeres y un hombre, que son los detenidos: tres son municipales de Noblía y dos una pareja de la ciudad, que están indagados como particulares.

Hubo allanamientos tanto en el municipio de esa localidad como en los de Aceguá y Fraile Muerto.

montevideo: joven murio tras despistar, chocar contra el guardarrail y volcar en auto en ruta 5
Seguí leyendo

Montevideo: joven murió tras despistar, chocar contra el guardarraíl y volcar en auto en ruta 5

El intendente de Cerro Largo, Christian Morel, sostuvo que se trataría de "una red que estaría operando de esta forma" y que por su parte brindarán la información que solicite Fiscalía. "No le va a faltar nada a la Justicia de todo lo que nos pida. No hacíamos parte del gobierno, simplemente lo que tenemos que hacer es entregar papel y documentación", sostuvo.

"Vamos a actuar en consecuencia de lo que haga la Justicia. Si hoy sale un formalizado, voy a actuar como sea, si es generando un sumario si son presupuestados, dejándolos con contrato cortado si es algún contrato, pero no voy a aflojarle un segundo en tomar las decisiones", remarcó.

También se refirió al exalcalde de Noblía, Fabio Freire, que actualmente se desempeña como director de la Policía Municipal. "En el momento que se lo llame a tomar declaración y se le encuentre alguna relación con esto, no voy a tener problema de que deje el cargo a disponibilidad".

morel video

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN LÍMITE ENTRE SAN JOSÉ Y CANELONES

Un hombre mató a otro y lo arrastraba cuando un testigo lo vio y llamó a la policía; fue detenido
LEZICA

Una mujer de 82 años fue atropellada por un ómnibus; tiene diagnóstico de posible amputación de ambas piernas
en ciudad vieja

Le rapiñó el auto a su madre, lo persiguió la Policía, chocó de frente con un taxi y fue detenido
NUBEL CISNEROS

"Martes y miércoles, dos días bastante complicados": ciclón extratropical, tormentas, lluvias y vientos muy fuertes
redes sociales

Duro mensaje de Aerolíneas Argentinas al plantel de Peñarol: "Lamentamos este tipo de actitudes"

Te puede interesar

Un hombre mató a su hija de 12 años tras efectuarle varios disparos e intentó quitarse la vida en Maldonado
POLICIALES

Un hombre mató a su hija de 12 años tras efectuarle varios disparos e intentó quitarse la vida en Maldonado
Murió la mujer de 82 años que fue atropellada el lunes por un ómnibus de la línea 409
EL SINIESTRO OCURRIÓ EN LEZICA

Murió la mujer de 82 años que fue atropellada el lunes por un ómnibus de la línea 409
Montevideo: joven murió tras despistar, chocar contra el guardarraíl y volcar en auto en ruta 5
SINIESTRO FATAL

Montevideo: joven murió tras despistar, chocar contra el guardarraíl y volcar en auto en ruta 5

Dejá tu comentario