Hay cinco personas detenidas en Noblía por maniobra con libretas irregulares; allanaron alcaldías de tres localidades

Cinco personas fueron detenidas por el caso de las libretas irregulares que surgió en la localidad de Noblía , Cerro Largo.

La fiscal Leticia Sequeira toma declaraciones a cuatro mujeres y un hombre, que son los detenidos: tres son municipales de Noblía y dos una pareja de la ciudad, que están indagados como particulares.

Hubo allanamientos tanto en el municipio de esa localidad como en los de Aceguá y Fraile Muerto.

El intendente de Cerro Largo, Christian Morel, sostuvo que se trataría de "una red que estaría operando de esta forma" y que por su parte brindarán la información que solicite Fiscalía. "No le va a faltar nada a la Justicia de todo lo que nos pida. No hacíamos parte del gobierno, simplemente lo que tenemos que hacer es entregar papel y documentación", sostuvo.

"Vamos a actuar en consecuencia de lo que haga la Justicia. Si hoy sale un formalizado, voy a actuar como sea, si es generando un sumario si son presupuestados, dejándolos con contrato cortado si es algún contrato, pero no voy a aflojarle un segundo en tomar las decisiones", remarcó.

También se refirió al exalcalde de Noblía, Fabio Freire, que actualmente se desempeña como director de la Policía Municipal. "En el momento que se lo llame a tomar declaración y se le encuentre alguna relación con esto, no voy a tener problema de que deje el cargo a disponibilidad".