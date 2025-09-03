Hay acuerdo reparatorio entre el expresidente del sindicato de OSE y el ente por la bomba de humo

Federico Kreimerman el 7 de setiembre de 2023 en el juzgado.

Fiscalía alcanzó un acuerdo entre OSE y el expresidente del sindicato del ente, Federico Kreimerman, que en junio de 2023 arrojó una bomba de humo dentro del edificio, durante movilizaciones contra el proyecto Arazatí.

El acuerdo es reparatorio y "consiste en que Kreimerman manifieste en sede penal sus disculpas por las consecuencias que el evento pudo haber ocasionado, manifestando su voluntad de que los conflictos se resuelvan en forma pacífica", informó la fiscal Betina Ramos a través del director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

El hecho ocurrió el 13 de junio de 2023, en el marco de movilizaciones por la licitación del proyecto Arazatí. En setiembre de 2023 el sindicalista había sido imputado por esta causa, esa resolución fue apelada pero ratificada por un Tribunal de Apelaciones. También se le hizo un sumario al funcionario.

Temas de la nota OSE

Federico Kreimerman