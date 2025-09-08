RECIBÍ EL NEWSLETTER
RÍO DE LA PLATA

Hallaron una ballena muerta en una playa cerca de Boca de Mauricio en el departamento de San José

El alcalde de Libertad dio aviso de la situación y pidió ayuda para cercar la zona y evitar que personas se acerquen al animal y alrededores. Los restos sean enterrados en el mismo lugar para evitar riesgos.

ballena-varada-boca-de-mauricio

Una ballena muerta apareció en una playa cercana a Boca de Mauricio, en el departamento de San José. Fueron los vecinos quienes alertaron del hallazgo a las autoridades.

Según la información de la Armada, el alcalde de la ciudad maragata de Libertad dio aviso de la situación y pidió ayuda para cercar la zona y evitar que personas se acerquen al animal y alrededores.

Esta precaución es necesaria debido al peligro de que el cuerpo del cetáceo estalle por la acumulación de gases, lo que representaría una complejidad para cualquiera que estuviera cerca.

uruguayos y chilenos continuan las tareas para que la boya de jose ignacio quede operativa lo antes posible
Seguí leyendo

Uruguayos y chilenos continúan las tareas para que la boya de José Ignacio quede operativa lo antes posible

Se trazó un perímetro de restricción y se informó del caso a la Dirección de Bienestar Animal. Se espera que, en el correr del lunes, los restos sean enterrados en el mismo lugar del hallazgo, con el fin de evitar riesgos de accidente o sanitarios.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AGUSTÍN ROMANO

Psicólogo forense: "Se pueden mostrar en redes como padres cariñosos, pero la realidad la desconocemos"
INFORMACIÓN DEL BPS

Devolución Fonasa: a partir de este lunes se puede consultar si tiene dinero para cobrar y cuánto
PARLAMENTO

FA plantea derogar la ley de tenencia compartida; diputado blanco calificó de "oportunismo irresponsable"
violencia doméstica en La Teja

Hombre apuñaló en la mano a su expareja y se llevó a su hijo de dos años; el niño está bien y el hombre prófugo
Rivera Indarte y Gregorio Camino

Investigan el crimen de una joven de 25 años ocurrido en La Teja; presentaba más de 10 heridas de bala

Te puede interesar

Robo piraña a joyería de Carrasco: seis delincuentes en tres motos atracaron el local de Rivera y Costa Rica
PASADAS LAS 14 HORAS

Robo piraña a joyería de Carrasco: seis delincuentes en tres motos atracaron el local de Rivera y Costa Rica
OSE firmó acuerdo con CAF para financiar construcción de represa de Casupá con préstamo de USD 130 millones video
FINANCIACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

OSE firmó acuerdo con CAF para financiar construcción de represa de Casupá con préstamo de USD 130 millones
Se entregó expresidente de la Junta de Maldonado que estaba requerido; hay audiencia este lunes
ALEXANDRO INFANTE

Se entregó expresidente de la Junta de Maldonado que estaba requerido; hay audiencia este lunes

Dejá tu comentario