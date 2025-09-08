Hallaron una ballena muerta en una playa cerca de Boca de Mauricio en el departamento de San José

Una ballena muerta apareció en una playa cercana a Boca de Mauricio, en el departamento de San José. Fueron los vecinos quienes alertaron del hallazgo a las autoridades.

Según la información de la Armada, el alcalde de la ciudad maragata de Libertad dio aviso de la situación y pidió ayuda para cercar la zona y evitar que personas se acerquen al animal y alrededores.

Esta precaución es necesaria debido al peligro de que el cuerpo del cetáceo estalle por la acumulación de gases, lo que representaría una complejidad para cualquiera que estuviera cerca.

Se trazó un perímetro de restricción y se informó del caso a la Dirección de Bienestar Animal. Se espera que, en el correr del lunes, los restos sean enterrados en el mismo lugar del hallazgo, con el fin de evitar riesgos de accidente o sanitarios.

