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LA PAZ

Hallaron un cuerpo en descomposición en una zona de cañaveral en un cementerio de Canelones

Trabajadores que realizaban tareas de mantenimiento y corte de cañas dieron con el cuerpo y alertaron a las autoridades de la necrópolis y de la Policía.

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La Policía de Canelones investiga el hallazgo de un cuerpo dentro de una zona de cañaveral del predio del cementerio israelita de La Paz, en la zona de un cañaveral.

Sobre las 9:30 de la mañana del jueves personal de una empresa que trabajaba en el mantenimiento y el corte de cañas dentro del predio del cementerio, encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición sobre la superficie de la tierra.

De inmediato, se dio aviso a las autoridades de la necrópolis y a la Policía de la seccional 5ª de La Paz. Efectivos llegaron al lugar y convocaron al personal de Policía Científica para periciar el cadáver, que aún no está identificado y que correspondería a un hombre mayor de más de 40 años.

Foto: Subrayado.
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Los trabajos de Científica y de médico forense que se hizo presente en la escena pudieron constatar que el cuerpo no tenía signos de violencia visibles. En el caso, trabajaron además efectivos de Bomberos de Las Piedras para levantar el cuerpo, que fue trasladado a la morgue para realizarle la autopsia correspondiente para determinar la causa de la muerte y un examen de ADN para determinar la identidad.

Los investigadores tratan de establecer de qué forma llegó la persona al cementerio y cómo se dio la muerte. La zona de cañaveral está próxima al muro perimetral que da frente a la necrópolis, sobre calle César Mayo Gutiérrez.

La fiscal de Las Piedras, Mariana Rodríguez, está a cargo de la investigación.

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