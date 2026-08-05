Hallan dron con un "artefacto explosivo" cerca de un avión en un aeropuerto en Alemania

Un dron hallado cerca de un avión de carga ucraniano en un aeropuerto alemán contenía un "artefacto explosivo", informaron este miércoles la policía y la fiscalía tras el desvío de varios vuelos.

"Un dron que transportaba un artefacto explosivo desconocido fue descubierto por un empleado del aeropuerto" en la terminal aérea de Leipzig-Halle, indicaron las autoridades y agregaron que la policía utilizó un robot para retirar el detonador.

Un avión tuvo que abortar su aterrizaje programado en el aeropuerto de Leipzig-Halle y después chocó en el aire con un objeto desconocido, pero más tarde aterrizó sin contratiempos en otro lugar, informó el gobierno.

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La interrupción del tráfico aéreo "duró alrededor de dos horas" la madrugada del martes al miércoles, declaró a periodistas un portavoz del ministerio de Transporte.

Imágenes de agencias de prensa grabadas de noche mostraron vehículos de policía, de bomberos y un robot de desactivación de bombas circulando por la pista, muy cerca de un avión de la compañía ucraniana de carga Antonov Airlines y no muy lejos de un aparato de carga alemán DHL.

Este incidente se produce mientras Alemania lleva meses alertando sobre intentos de sabotaje, desinformación y ciberataques procedentes de potencias extranjeras hostiles, sobre todo Rusia.

Un avión "aparentemente chocó" con otro objeto en el momento de volver a ganar altitud tras no haber podido aterrizar en el aeropuerto de Leipzig/Halle, temporalmente cerrado antes del hallazgo del dron, confirmó el Ministerio del Interior alemán.

Un avión de pasajeros procedente de Mallorca, así como varios aviones de carga que se dirigían allí, tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos.

Pese al impacto, el avión pudo aterrizar en el aeropuerto de Hanóver, a 200 km al noroeste del de Leipzig/Halle, que también es utilizado por el Ejército alemán, la OTAN y para el transporte de carga con destino a Ucrania, precisó el portavoz del ministerio, Leonard Kaminski, en rueda de prensa en Berlín.

Alemania y otros países europeos han observado casos de drones volando sobre lugares sensibles como aeropuertos, bases militares y plantas industriales.

Las autoridades de Alemania, país que apoya militarmente a Ucrania, sospechan que Rusia orquesta muchos de estos incidentes.

FUENTE: AFP.