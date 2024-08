Habló el hincha de Peñarol baleado por barrabrava de Nacional y expresó satisfacción por condena del agresor

En el momento en que el detenido estaba en el despacho de la fiscal de Estupefacientes, Stella Llorente, para su indagatoria, quedó al descubierto que López contaba con una alerta roja de Interpol, pero además que era buscado para declarar en una investigación que llevaba adelante el fiscal Fernando Romano. La misma refería a un serio incidente ocurrido el 3 de abril del 2023 previo a un partido clásico.

El mismo refería a que hinchas tricolores salieron a "cazar hinchas de Peñarol" en el límite del barrio Piedras Blancas y Manga. López, en aquel momento, formaba parte de la barrabrava de Nacional y no estaba concurriendo a los espectáculos deportivos. En esa oportunidad se dio un ataque que resultó con un hincha de Peñarol con una herida de bala en el abdomen.

Subrayado conversó con el joven, de 30 años, que aún presenta secuelas importantes. "Lo que pasó esa tarde, imposible de olvidar. Nos dirigíamos al Campeón del Siglo una tarde clásica normal en una camioneta del papá de unos amigos que siempre nos llevaba a los partidos. Íbamos en la parte de atrás, tranquilos como siempre, alentando como todo hincha en un partido clásico normal, cantando".

Y agregó: "De verdad, no esperábamos nada de lo que ocurrió, frenamos en un semáforo y cuando quisimos acordar fuimos abordados como por casi 10 personas, camisetas blancas, hinchas de Nacional, obviamente, venían con palos, cuchillos y había uno con arma de fuego también. Eran dos porque había uno que quedó en el vehículo, creo que eran dos, eran dos vehículos".

El joven contó que cuando reaccionó, vio que a un amigo le habían pegado por la espalda y no tuvieron tiempo a correr. "En ese momento siento un calor en el estómago como que algo me estaba quemando, me levanté la remera y me di cuenta que estaba herido sin que nadie me hubiese tocado", recordó.

En relación a la condena de Alan López, expresó que la noticia se la tomó "con bastante alegría, no podía creer en cierto punto cómo se demoraba tanto en atrapar a una persona".

Producto del impacto de bala, actualmente sufre secuelas urinarias.