Habla la mujer copada por Morabito y secuaces: "solo querían la llave de casa"

"Estaba acostada pero no durmiendo, veo que prenden la luz y veo tres personas que iban hacia mi dormitorio".

"`Deme la llave´", me decían. "Ellos querían la llave, más nada. Yo les preguntaba cómo entraron a mi casa", relató la mujer a Subrayado.

Si bien en el momento no identificó al ex jefe de la mafia calabresa, por su tono de voz advirtió que "si no era francés era italiano".

El copamiento ocurrió sobre las 23.30 del domingo y duró unos 10 minutos, de acuerdo al relato de la propietaria.

La mujer dijo que nunca creyó que algo así pudiera ocurrirle en su casa. "Jamás pensé que iba a tener esta sorpresa" viviendo cerca de la cárcel. "Ahora pienso poner rejas", concluyó.