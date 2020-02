"Había gente que no hacía goles pero nadie decía nada; se ve que era algo contra mí"

"Seba (Taborda) y Paco (Casal) me dijeron habían decidido no renovarme por un scouter, una persona con computadora que lleva estadísticas nomás, que no mira fútbol supongo" , dijo el delantero al programa "A Fondo" de la radio 1010 AM.

"Al principio fue duro, me habían comunicado que me iba a quedar 6 meses. Después, son cosas del fútbol que pasan y hay que asumirlas".

A los 21 años, Canobbio regresó a Fénix para jugar la Copa Sudamericana. El otro día tuvo una buena actuación ante Nacional de Quito.

Se trata de uno de los jugadores más ascendentes del fútbol uruguayo, con grandes actuaciones en seleccionados juveniles.

Llamó la atención su salida, pese a que rendimiento deportivo no fue satisfactorio, y en especial las críticas estaban enfocadas en su falta de gol.

Al respecto, comentó: "No considero que defina mal sino que fue una carga que me puse yo porque era algo que se hablaba mucho pero no era mi función".

Había gente que generaba la mitad y no hacía goles pero nadie decía nada, se ve que era algo contra mi", dijo Canobbio en 1010 AM.

El abrupto descarte de Peñarol puede parecer un paso atrás en su carrera. Sin embargo, Canobbio sostiene que aprovechar-a su regreso a Capurro.

"Ahora tengo a Juan (Carrasco) que me puede enseñar todo lo que podía enseñarme Diego (Forlán). Tiene su experiencia como DT y jugador. Confio en el cuerpo técnico los jugadores con los que hoy en día comparto vestuario", explicó.

De todos modos, Canobbio hizo un balance sin concesiones: "El primer semestre en fue muy completo, el segundo no fue tan bueno, bajé el rendimiento y me di cuenta, fui y soy autocrítico. En el segundo año levanté en el primer semestre y en el segundo fue muy irregular"

"Fueron 2 años intensos, hermosos que la verdad me hicieron crecer como persona, como profesional, como jugador de fútbol. En ese sentido estoy contento y duermo tranquilo", concluyó.