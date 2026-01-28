RECIBÍ EL NEWSLETTER
PLAYA BIKINI

Guardavidas rescataron a un hombre que sufrió convulsión dentro del agua en Manantiales

De acuerdo a la Intendencia de Maldonado, la víctima fue picada por una avispa y es alérgica.

MANANTIALES - CALUROSO .jpeg

Un hombre de unos 50 años sufrió convulsión dentro del agua en Playa Bikini y debió ser rescatado por guardavidas.

La Intendencia de Maldonado, contó que el episodio en Manantiales se dio por la picadura de una avispa, a lo cual la víctima es alérgica.

Luego de los primeros auxilios de parte de guardavidas y ser reanimado, fue trasladado a un centro asistencial.

Temas de la nota

