Gremiales empresariales valoran de forma positiva medidas anunciadas de Economía; para exportadores "hay más para hacer"

Desde la Unión de Exportadores valoraron de forma positiva las medidas anunciadas por el ministro de Economía Gabriel Oddone, aunque consideraron que no son suficientes para un impacto real en la competitividad.

"Son medidas bienvenidas todo lo que implique menores costos y más automatización, digitalización. Ahora, lo que hay que decir es que el gran problema que tiene la exportación hoy es el encarecimiento medido en dólares que ha tenido en los últimos años", aclaró María Laura Rodríguez, integrante de la Unión de Exportadores. "Esto es parte de lo que hay que hacer, pero hay mucho más para hacer", remarcó.

La gremial presentará propuestas para el proyecto de ley en el que trabaja el gobierno y que fue lanzado este martes por el presidente de la República, Yamandú Orsi. Para esto, realizarán un relevamiento de temas prioritarios para la competitividad. También señalan que los tiempos en los que se toman las decisiones en política monetaria pueden tener un efecto importante.

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UNION EXPORTADORES

Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, destacó el diálogo propuesto por el gobierno para este proyecto de ley. "Creemos que los pasos son los correctos y es donde puede haber incidencia. Muchas cositas chicas que terminen haciendo algo grande, esa es la realidad", indicó.

"Lo que se está haciendo es lo posible. No se puede tener un tipo de cambio por actividad. Estos son todas cosas que terminan saliendo mal. Tenemos que mejorar la competitividad para que ese tipo de cambio nos de los pesos suficientes para cubrir los costos", remarcó.

FERBER ANUNCIOS

Para el presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, están bien las medidas.

"Es un tema del que venimos hablando desde hace un tiempo atrás. Entendemos que estamos en el buen camino. Hay mucho para recorrer, pero las cosas necesitan moverse para empezar a andar. Y acá creo que estamos en una señal interesante, buena", aseguró.

LESTIDO REPERCUSIONES

Para el presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, “es el camino correcto” para la competitividad. “Yo lo veo muy positivo, hay que redoblar el esfuerzo igual. Nosotros en la industria de la construcción lo que queremos es acortar los plazos para empezar el proyecto”, dijo.

RUIBAL ADM

La evaluación de la oposición

El diputado colorado Conrado Rodríguez considera que "todo lo que mejore la competitividad es importante" pero aseguró que "es tarde" la decisión del gobierno.

"Lo que hemos visto en el último año es el cierre de empresas, el abatir o bajar la cantidad de funcionarios de empresas emblemáticas", dijo Rodriguez.

RODRÍGUEZ MEDIDAS

Por su parte, el nacionalista Sebastián Andújar dijo que tuvo "un dejavú" y que las medidas son para "favorecer a las empresas y todavía nada concreto para favorecer a los uruguayos".