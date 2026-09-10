Gran Remate Online de Lucas Etcheverrito: 20 terrenos en cuotas en La Paloma y Punta del Diablo

Una nueva oportunidad para quienes buscan invertir o tener su terreno cerca del mar llega de la mano del rematador Lucas Etcheverrito , que presenta una destacada oferta de 20 terrenos en La Paloma y Punta del Diablo , con financiación en cuotas y mediante un sistema de remate totalmente online.

A través de la plataforma www.lucasremates.com , los interesados ya pueden conocer cada uno de los lotes y realizar sus ofertas desde cualquier punto del país o desde el exterior, sin necesidad de trasladarse ni estar presentes físicamente en el remate.

En esta oportunidad, los cierres se realizarán en dos jornadas: el miércoles 16 de setiembre de 2026 para los terrenos de La Paloma y el jueves 17 de setiembre para los terrenos de Punta del Diablo .

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En la web se encuentra disponible toda la información correspondiente a cada lote, incluyendo fotografías, ubicación, condiciones de entrega y alternativas de financiación. Los terrenos pueden financiarse en dólares sin interés o en unidades indexadas, según las condiciones establecidas para cada propiedad.

15 terrenos a pocos minutos de La Paloma

Uno de los principales atractivos de este remate son los 15 terrenos ubicados en el fraccionamiento Jean Krug, a solamente 5 minutos del balneario La Paloma, Playa Serena y Laguna de Rocha.

Se trata de una zona de muy buen entorno y fácil acceso a través de Ruta 10, recientemente asfaltada, con lotes que en varios casos ofrecen muy buenas vistas.

Las superficies van desde los 500 m² hasta los 963 m². Los terrenos se entregan nivelados, limpios, arbolados y amojonados por agrimensor, además de contar con la totalidad de la Contribución Inmobiliaria 2026 paga.

Una de las principales ventajas es la financiación: se rematan en 96 cuotas, con bases desde USD 140 por mes, permitiendo acceder a un terreno próximo a la costa mediante una modalidad de pago especialmente accesible.

Cinco oportunidades en Punta del Diablo

La propuesta se completa con 5 terrenos en Punta del Diablo, uno de los destinos más reconocidos de la costa de Rocha.

Estos lotes se rematan con financiación de 90 cuotas, desde USD 210 por mes, y se encuentran limpios, nivelados y amojonados por agrimensor.

Dentro de esta oferta se destacan especialmente terrenos muy bien ubicados en la zona de La viuda, a solamente cinco cuadras de playa, una ubicación atractiva tanto para quienes proyectan construir como para quienes buscan una alternativa de inversión.

Comprar un terreno sin moverse de casa

La modalidad online permite seguir el remate y realizar ofertas durante varios días utilizando simplemente una computadora o un teléfono celular. De esta manera, es posible participar desde cualquier departamento del Uruguay e incluso desde el exterior.

Todos los terrenos incluidos en el remate se encuentran al día, son aptos para construir y cuentan con la titulación y documentación correspondientes para su escrituración, brindando seguridad a quienes estén evaluando concretar la compra.

Desde hace más de seis años, Lucas Etcheverrito desarrolla remates online de terrenos financiados a través de su propia plataforma, siendo pionero en Uruguay en incorporar esta modalidad al sector.

El sistema combina las garantías y el respaldo tradicional de la firma rematadora con las ventajas de una herramienta que permite analizar cada propiedad, consultar sus características y realizar ofertas con tiempo y desde cualquier lugar.

La posibilidad de financiar la compra en hasta 96 cuotas convierte a esta propuesta en una alternativa tanto para quienes buscan una inversión inmobiliaria como para aquellas familias que proyectan tener su propio terreno cerca de la playa.

Los interesados ya pueden participar y realizar sus ofertas. El cierre será el miércoles 16 de setiembre para los 15 terrenos de La Paloma y el jueves 17 de setiembre para los 5 terrenos de Punta del Diablo.

Para conocer fotografías, ubicaciones, condiciones y realizar ofertas, se puede ingresar a www.lucasremates.com

Más información y consultas:

Rematador Lucas Etcheverrito – 099 742 800.